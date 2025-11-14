Language
    विभाग की बिना अनुमति के हमीरपुर के इस सीएचसी में वलीमा पार्टी, लोगों में आक्रोश

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 05:25 PM (IST)

    फोटो संख्या - 14 एचएएम 33--------------------------------------- फार्मासिस्ट की तहरीर पर आयोजक के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमासंस, जागरण . सरीला : बिना विभागीय स्वीकृति के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वलीमा कार्यक्रम का आयोजन करने के मामले में पुलिस ने फार्मासिस्ट की तहरीर पर आयोजक अमर रिजवी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया। जोकि लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।जलालपुर थाना क्षेत्र के ममना गांव में गुरुवार की रात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रांगण में वलीमा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिसमें गांव व क्षेत्र से तमाम लोगों ने शिरकत की थी। वलीमा कार्यक्रम के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चारों ओर गंदगी फैल गई थी। जिसकी सफाई न होने से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी। जिससे आम लोगों में आक्रोश पनप गया और किसी ने इसका वीडियो इंटरनेट में प्रचलित कर दिया। जिससे प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मियों व विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वलीमा कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कर्मियों की मिली भगत से बिना विभागीय अधिकारियों की स्वीकृति के आयोजित किया गया था। इतना ही नहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जमीन पर भी अवैध कब्जा है। जिस पर विभागीय अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। इंटरनेट की सुर्खियों में आने के बाद विभागीय अधिकारियों ने आनन फानन मामले को संज्ञान में लिया। इसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात फार्मासिस्ट गोविंद सिंह पुत्र वंशलाल निवासी ग्राम पतारी पोस्ट आलमपुर थाना बकेवर जिला फतेहपुर की तहरीर पर ममना गांव निवासी अमर रिजवी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। जोकि लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इंस्पेक्टर पवन कुमार पटेल का कहना है कि फार्मासिस्ट गोविंद सिंह की तहरीर पर आरोपी अमर रिजवी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

    संवाद सहयोगी, जागरण, सरीला (हमीरपुर)। ममाना गांव में बिना अनुमति के पीएचसी में वलीमा (रिशेप्सन पार्टी) कार्यक्रम कर दिया। कार्यक्रम के बाद सफाई न कराने से गंदगी फैल गई जिससे आने वाले मरीजों व लोग आक्रोशित हो गए। फार्मासिस्ट ने इसकी शिकायत दी। बिना विभागीय स्वीकृति के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वलीमा कार्यक्रम का आयोजन करने के मामले में पुलिस ने फार्मासिस्ट की तहरीर पर आयोजक अमर रिजवी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया। जोकि लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

    ये था पूर मामला

    जलालपुर थाना क्षेत्र के ममना गांव में गुरुवार की रात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रांगण में वलीमा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिसमें गांव व क्षेत्र से तमाम लोगों ने शिरकत की थी। वलीमा कार्यक्रम के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चारों ओर गंदगी फैल गई थी। जिसकी सफाई न होने से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी। जिससे आम लोगों में आक्रोश पनप गया और किसी ने इसका वीडियो इंटरनेट में प्रचलित कर दिया। जिससे प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मियों व विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया।

     

     

    यहां अवैध कब्जा भी

    वलीमा कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कर्मियों की मिली भगत से बिना विभागीय अधिकारियों की स्वीकृति के आयोजित किया गया था। इतना ही नहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जमीन पर भी अवैध कब्जा है। जिस पर विभागीय अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। इंटरनेट की सुर्खियों में आने के बाद विभागीय अधिकारियों ने आनन फानन मामले को संज्ञान में लिया।

     

     

    इनके खिलाफ केस

    इसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात फार्मासिस्ट गोविंद सिंह पुत्र वंशलाल निवासी ग्राम पतारी पोस्ट आलमपुर थाना बकेवर जिला फतेहपुर की तहरीर पर ममना गांव निवासी अमर रिजवी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। जोकि लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इंस्पेक्टर पवन कुमार पटेल का कहना है कि फार्मासिस्ट गोविंद सिंह की तहरीर पर आरोपी अमर रिजवी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।