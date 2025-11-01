हमीरपुर में बारिश से बर्बाद हुई धान की फसल, किसान ने फंदा लगा दी जान

संवाद सूत्र, जागरण, कुरारा (हमीरपुर)। धान की फसल खराब होने से आहत एक किसान ने शनिवार की दोपहर सूने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घर के लोगों ने जब किसान का शव फंदे पर लटकता देखा तो उनके होश उड़ गए। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। इस घटना से मृतक किसान के स्वजन बेहाल है।

बीते दिनों हुई लगातार वर्षा के कारण पूरे जिलेभर के किसानों को अच्छा खासा नुकसान है। धान की फसल किसानों की पूरी तरह से इस वर्षा में चौपट हो गई। इसके साथ ही किसानों के द्वारा बोई गई फसल के बीज भी चौपट हो गए हैं। जिससे जिले का किसान पूरी तरह से टूट चुका है। ऐसे में किसान परेशान हालातों से गुजर रहा है।

कुरारा थाना क्षेत्र के सरसई गांव निवासी 40 वर्षीय किसान त्रिलोकीनाथ वर्मा पुत्र गोपीनाथ वर्मा खेती करके अपना भरण पोषण करता था। पिता गोपीनाथ वर्मा ने बताया कि पुत्र ने पांच बीघा खेत में धान की फसल लगाई थी। तीन दिन हुई बरसात से खेत में जलभराव हो गया था तथा पकी फसल खेत में गिर गई थी। जिससे फसल खराब हो जाने से वह परेशान हो गया था।