    हमीरपुर में बारिश से बर्बाद हुई धान की फसल, किसान ने फंदा लगा दी जान

    By Anurag Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 06:53 PM (IST)

    हमीरपुर जिले में लगातार हो रही वर्षा से धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो जाने पर एक किसान ने दुखी होकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि किसान फसल खराब होने से वह मानसिक तनाव में था।

    सरसई गांव निवासी 40 वर्षीय किसान त्रिलोकीनाथ वर्मा का फाइल फोटो। सौजन्य : स्वजन

    संवाद सूत्र, जागरण, कुरारा (हमीरपुर)। धान की फसल खराब होने से आहत एक किसान ने शनिवार की दोपहर सूने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घर के लोगों ने जब किसान का शव फंदे पर लटकता देखा तो उनके होश उड़ गए। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। इस घटना से मृतक किसान के स्वजन बेहाल है।

    बीते दिनों हुई लगातार वर्षा के कारण पूरे जिलेभर के किसानों को अच्छा खासा नुकसान है। धान की फसल किसानों की पूरी तरह से इस वर्षा में चौपट हो गई। इसके साथ ही किसानों के द्वारा बोई गई फसल के बीज भी चौपट हो गए हैं। जिससे जिले का किसान पूरी तरह से टूट चुका है। ऐसे में किसान परेशान हालातों से गुजर रहा है।

    कुरारा थाना क्षेत्र के सरसई गांव निवासी 40 वर्षीय किसान त्रिलोकीनाथ वर्मा पुत्र गोपीनाथ वर्मा खेती करके अपना भरण पोषण करता था। पिता गोपीनाथ वर्मा ने बताया कि पुत्र ने पांच बीघा खेत में धान की फसल लगाई थी। तीन दिन हुई बरसात से खेत में जलभराव हो गया था तथा पकी फसल खेत में गिर गई थी। जिससे फसल खराब हो जाने से वह परेशान हो गया था।

    शनिवार की दोपहर करीब तीन बजे उसने घर में मकान की धन्नी में रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पिता ने घटना की सूचना थाने में दी है। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। मृतक शादीशुदा था। जिसकी पत्नी व तीन बच्चे रो-रोकर बेहाल हैं। कोतवाल रामआसरे सरोज ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।