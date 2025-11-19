हमीरपुर में घर के बाहर खुले में सो रहे किसान की ठंड लगने से मौत
हमीरपुर के एक गांव में घर के बाहर सो रहे 35 वर्षीय किसान लक्ष्मी नारायण की सर्दी लगने से मौत हो गई। रात में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से परिवार में मातम छा गया है। मृतक किसान अपने पीछे पत्नी और तीन बच्चों को छोड़ गए हैं, और उनका परिवार उनकी तीन बीघे जमीन पर निर्भर था।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। घर के बाहर सो रहे एक किसान की सर्दी लगने से मौत हो गई है। इस घटना से परिजनों में मातम छा गया है।
सिसोलर थाना क्षेत्र के छोटा लेवा गांव निवासी किसान 35 वर्षीय लक्ष्मी नारायण पुत्र जयनाथ सिंह मंगलवार की देर रात घर के बाहर सो रहा था। जिसकी सर्दी लगने से तबीयत बिगड़ गई। सुबह उसकी हालत गंभीर देख स्वजन उसे पीएचसी मौदहा लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया।
इस घटना से स्वजनों में कोहराम मच गया है। मृतक अपने पीछे पत्नी एक पुत्र व दो पुत्रियों को छोड़ गया है। मृतक के चाचा राजकुमार सिंह ने बताया कि उनका भतीजा रात के समय बाहर सो गया था, जिसका सुबह पूरी तरह से शरीर अकड़ गया था। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मृतक के नाम तीन बीघे जमीन है उसी से वह परिवार का भरण पोषण करता था।
