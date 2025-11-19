हमीरपुर में घर के बाहर खुले में सो रहे किसान की ठंड लगने से मौत

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। घर के बाहर सो रहे एक किसान की सर्दी लगने से मौत हो गई है। इस घटना से परिजनों में मातम छा गया है।

सिसोलर थाना क्षेत्र के छोटा लेवा गांव निवासी किसान 35 वर्षीय लक्ष्मी नारायण पुत्र जयनाथ सिंह मंगलवार की देर रात घर के बाहर सो रहा था। जिसकी सर्दी लगने से तबीयत बिगड़ गई। सुबह उसकी हालत गंभीर देख स्वजन उसे पीएचसी मौदहा लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया।