यूपी में फसल बर्बाद करने से रोकने पर किसान को बेरहमी से पीटा, उखाड़ दी चोटी
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक किसान को फसल बर्बाद करने से रोकने पर बेरहमी से पीटा गया। आरोपियों ने उसकी चोटी भी उखाड़ दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता हमीरपुर। फसल बर्बाद करने से रोकने पर एक युवक ने अपने परिवार समेत उलाहना देने वाले किसान के साथ मारपीट करते हुए उसकी चोटी उखाड़ दी। पीड़ित किसान ने इस संबंध में थाने में तहरीर दी है।
मुस्करा थाने के मिहुंना गांव निवासी अजय तिवारी ने थाने में दी गई तहरीर में बताया कि बुधवार की शाम वह अपने खेत देखने गया था। तभी गांव निवासी रज्जू निषाद उसके खेत में खड़ी फसल को बर्बाद कर रहा था।
जब उसने यह सब देखा तो रज्जू से फसल बर्बाद न करने की बात कही। जिस पर रज्जू ने उससे विवाद करना शुरू कर दिया और बेटी और बहु के साथ मिलकर मारपीट शुरू कर दी।
इस दौरान रज्जू ने उसकी चोटी भी उखाड़ दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष योगेश तिवारी ने बताया कि किसान द्वारा मिली तहरीर के आधार पर मारपीट, गाली गलौज समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
