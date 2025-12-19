Language
    यूपी में फसल बर्बाद करने से रोकने पर किसान को बेरहमी से पीटा, उखाड़ दी चोटी

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:59 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक किसान को फसल बर्बाद करने से रोकने पर बेरहमी से पीटा गया। आरोपियों ने उसकी चोटी भी उखाड़ दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता हमीरपुर। फसल बर्बाद करने से रोकने पर एक युवक ने अपने परिवार समेत उलाहना देने वाले किसान के साथ मारपीट करते हुए उसकी चोटी उखाड़ दी। पीड़ित किसान ने इस संबंध में थाने में तहरीर दी है।

    मुस्करा थाने के मिहुंना गांव निवासी अजय तिवारी ने थाने में दी गई तहरीर में बताया कि बुधवार की शाम वह अपने खेत देखने गया था। तभी गांव निवासी रज्जू निषाद उसके खेत में खड़ी फसल को बर्बाद कर रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जब उसने यह सब देखा तो रज्जू से फसल बर्बाद न करने की बात कही। जिस पर रज्जू ने उससे विवाद करना शुरू कर दिया और बेटी और बहु के साथ मिलकर मारपीट शुरू कर दी।

    इस दौरान रज्जू ने उसकी चोटी भी उखाड़ दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष योगेश तिवारी ने बताया कि किसान द्वारा मिली तहरीर के आधार पर मारपीट, गाली गलौज समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

