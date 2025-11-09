Language
    हमीरपुर में हैवानियत की इंतहा...किशाेरी से तीन लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म कर पिलाया तेजाब

    By Anurag Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 07:36 PM (IST)

    हमीरपुर में हैवानियत का मामला सामने आया है। तीन लोगों ने एक किशोरी को अगवाकर छत ले गए। वहां पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे जबरन तेजाब भी पिलाया जिससे उसके हालत गंभीर बनी है।

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के बाद जबरियन उसे तेजाब पिलाने से उसकी हालत बिगड़ गई है। किशोरी ने तीन युवकों पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। घटना में शामिल एक नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं शेष दो अन्य आरोपितों की भी तलाश में टीमें लगी हुई हैं।

    इस घटना के बाद पीड़िता की हालत काफी बिगड़ गई है। जिसे झांसी मेडिकल कालेज से लखनऊ रेफर किया गया था। लेकिन रुपये के अभाव में स्वजन इलाज नही करा पा रहे हैं। रविवार को वह किशोरी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। जहां से हालत गंभीर देखते हुए उसे कानपुर रेफर कर दिया गया है।

     

     

    जिला अस्पताल हमीरपुर आए किशोरी के स्वजन ने बताया कि बीते 28 अक्टूबर की रात करीब 12 बजे गांव के तीन युवक घर की दीवार फांदकर छत से घर में घुस आए और घर के अंदर सो रही किशोरी को ऊपर बने कमरे में ले गए। जिसके बाद तीनों ने मिलकर किशोरी से दुष्कर्म किया और विरोध करने पर उसे जबरियन तेजाब पिला दिया।

     

     

    बेहोशी की हालत में स्वजन ने किशोरी को सरीला सीएचसी में भर्ती कराया। जहां से हालत नाजुक देखते हुए उसे उरई मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद झांसी रेफर कर दिया गया। झांसी में करीब 12 दिन तक इलाज चला। इलाज के बाद भी हालत में सुधार न होने पर डाक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। जहां पर सर्जरी के लिए आठ लाख रुपये की मांग की गई और दवाएं भी बाहर से लाने को कहा गया।

     

     

    आर्थिक संकट से जूझ रहे स्वजन पीड़ित किशोरी को लेकर घर आ गए। रविवार को किशोरी की हालत बिगड़ने पर स्वजन फिर से उसे हमीरपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां से उसे कानपुर स्थित हैलट अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। किशोरी की मां का कहना है कि जितना रुपया उनकी बेटी की इलाज के लिए मांगा जा रहा है उतना रुपया उनके पास नही है और बेटी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। ऐसे में उसकी जान को भी खतरा है।

     


    घटना की तहरीर सात नवंबर को मिली थी। झांसी अस्पताल में महिला उपनिरीक्षक की मौजूदगी में पीड़िता का बयान वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किया गया था। जिसके आधार पर एक आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म, तेजाब पिलाने, जान से मारने की धमकी और पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपित नाबालिग है, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
    - पवन पटेल, थाना प्रभारी, जलालपुर।

     


    पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर बाल अपचारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। पीड़िता ने बयान में एक ही आरोपित का नाम लिया था। अब दो और लोगों के नाम बता रही है। मामले की जांच जारी है।
    - राजकुमार पांडेय, सीओ सरीला।

     


    घटना के तुरंत बाद जलालपुर पुलिस ने दुष्कर्म व तेजाब पिलाने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। झांसी अस्पताल में महिला दारोगा की मौजूदगी में पीड़िता का बयान भी लिया गया था। उस समय पीड़िता ने एक ही आरोपित का नाम बताया था। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जो बाल अपचारी है। वहीं अब किशोरी दो और लोगों के नाम बता रही है।जिन्हें जल्द ही हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी।
    - डा.दीक्षा शर्मा, पुलिस अधीक्षक हमीरपुर।