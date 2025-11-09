हमीरपुर में हैवानियत की इंतहा...किशाेरी से तीन लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म कर पिलाया तेजाब

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के बाद जबरियन उसे तेजाब पिलाने से उसकी हालत बिगड़ गई है। किशोरी ने तीन युवकों पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। घटना में शामिल एक नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं शेष दो अन्य आरोपितों की भी तलाश में टीमें लगी हुई हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस घटना के बाद पीड़िता की हालत काफी बिगड़ गई है। जिसे झांसी मेडिकल कालेज से लखनऊ रेफर किया गया था। लेकिन रुपये के अभाव में स्वजन इलाज नही करा पा रहे हैं। रविवार को वह किशोरी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। जहां से हालत गंभीर देखते हुए उसे कानपुर रेफर कर दिया गया है।

जिला अस्पताल हमीरपुर आए किशोरी के स्वजन ने बताया कि बीते 28 अक्टूबर की रात करीब 12 बजे गांव के तीन युवक घर की दीवार फांदकर छत से घर में घुस आए और घर के अंदर सो रही किशोरी को ऊपर बने कमरे में ले गए। जिसके बाद तीनों ने मिलकर किशोरी से दुष्कर्म किया और विरोध करने पर उसे जबरियन तेजाब पिला दिया।

बेहोशी की हालत में स्वजन ने किशोरी को सरीला सीएचसी में भर्ती कराया। जहां से हालत नाजुक देखते हुए उसे उरई मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद झांसी रेफर कर दिया गया। झांसी में करीब 12 दिन तक इलाज चला। इलाज के बाद भी हालत में सुधार न होने पर डाक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। जहां पर सर्जरी के लिए आठ लाख रुपये की मांग की गई और दवाएं भी बाहर से लाने को कहा गया।

आर्थिक संकट से जूझ रहे स्वजन पीड़ित किशोरी को लेकर घर आ गए। रविवार को किशोरी की हालत बिगड़ने पर स्वजन फिर से उसे हमीरपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां से उसे कानपुर स्थित हैलट अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। किशोरी की मां का कहना है कि जितना रुपया उनकी बेटी की इलाज के लिए मांगा जा रहा है उतना रुपया उनके पास नही है और बेटी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। ऐसे में उसकी जान को भी खतरा है।