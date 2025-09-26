स्मार्ट मीटर की जांच करने पहुंची विभाग की टीम, कार्रवाई होते ही बिजली चोरों में मचा हड़कंप

हमीरपुर में बिजली विभाग ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। गौरा देवी मुहल्ला निवासी जगदीश प्रसाद के घर से स्मार्ट मीटर गायब मिला जबकि राठ के आलोक के मीटर से छेड़छाड़ पाई गई। दोनों उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया जिससे बिजली चोरों में हड़कंप मच गया।

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। बिजली चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गुरूवार को अधिकारियाें ने अभियान चलाकर एंटी पावर थेफ्ट थाना में दो उपभाेक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता जीसी यादव ने बताया कि शहर के गौरा देवी मुहल्ला निवासी जगदीश प्रसाद के घर पर जांच करने में वहां से स्मार्ट मीटर गायब मिला तथा सीधा बिजली जलाते पाया गया। पूछने पर उपभोक्ता द्वारा मीटर कोई ले गया है, उसके बारे में उन्हें पता नहीं है कहा गया।

इसी प्रकार राठ के मुगलपुरा मुहल्ला निवासी आलोक के यहां जांच के दौरान स्मार्ट मीटर के साथ छेड़छाड़ करना पाया गया। जिसकी जांच राठ की लैब में की गई तो मीटर की सील तोड़कर छेड़छाड़ करना सिद्ध हुआ। जिस पर दोनों आरोपित उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया है।