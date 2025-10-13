Diwali Special: मिलावटी तेल, दूध और खोवा से बचें, जानिए पहचानने के आसान तरीके

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। त्योहार को लेकर खाद्य पदार्थों में मिलावट का धंधा काफी तेज हो जाता है जो कि शरीर के लिए हानिकारक है। ऐसे मिलावटी खाद्य पदार्थों की ग्राहक स्वयं पहचान कर सकता है। इसके लिए सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय डा.गौरीशंकर ने आवश्यक टिप्स बताए हैं। जिससे मिलावटी खाद्य पदार्थों के असली और नकली होने का पता लग सकेगा।

सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय ने बताया कि सरसों के तेल की पहचान के लिए उसे फ्रिज में रख दें। यदि तेल जमता है तो वह नकली है। इसी तरह से दूध में हल्दी पाउडर मिला दें। यदि रंग लाल हो जाए तो दूध में मिलावट की पूरी संभावना है। वहीं खोवा की पहचान के लिए मेडिकल स्टोर से मिलने वाले टिंचर आयोडीन को लाकर चांर बूंद डालने पर यदि खोवे का रंग नीला या काला होता है तो वह मिलावटी है। इसी तरह से मसालों की भी जांच ग्राहक कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि लाल मिर्च पाउडर को कांच के गिलास में पानी लेकर घोलने पर पानी का रंग लाल हो जाता है तो मिर्च में मिलावट है।