क्यूआर कोड स्कैन नहीं हुआ तो भाजपा नेता ने दी धमकी, अब न्यायालय के आदेश पर नेता व उनके पुत्र सहित छह पर केस

संवाद सहयोगी, राठ (हमीरपुर)। पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाने के बाद नेटवर्क की समस्या से क्यूआर कोड स्कैन न होने से विवाद हो गया था। इसमें पेट्रोल पंप मालिक व भाजपा नेता ने धमकी दी। पुलिस ने जब उनके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज किया तो कोर्ट पहुंचे। भाजपा नेता प्रीतम सिंह किसान व उनके पुत्र सहित छह लोगों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया। विशेष न्यायालय के आदेश पर जानलेवा हमला व एससी-एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है।

जनपद महोबा के पनवाड़ी थानाक्षेत्र के बुडौरा गांव निवासी नरेश कुमार पुत्र सरमन अहिरवार ने बताया कि बीती 18-19 अक्टूबर की रात करीब 12 बजे के आसपास वह अपने साथी मनोज, वीरेंद्र, अजय, रवि कुमार के साथ मुस्करा से अपने घर रवि कुमार की गाड़ी से लौट रहा था। गाड़ी में तेल कम होने पर राठ-हमीरपुर रोड में स्थित पेट्रोल पंप में तेल भराने आए। तेल भराने के बाद रवि कुमार ने पेट्रोल पंप के क्यूआर कोड पर आनलाइन रुपये ट्रांसफर करने पहुंचा लेकिन नेटवर्क समस्या के चलते रुपये ट्रांसफर नहीं हो रहे थे। इस पर पेट्रोल पंप कर्मचारी आशीष व राम सिंह झगड़ने लगे।

शोर सुनकर पेट्रोल पंप मालिक प्रीतम सिंह किसान, उनका पुत्र राघवेंद्र सिंह राजपूत व मैनेजर ओमकार खंगार, पेट्रोल पंप कर्मी सुरेंद्र अन्य लोग आ गए और उससे नाम पता पूछने लगे। जब उसने अपना नाम नरेश अहिरवार बताया तो पेट्रोल पंप मालिक ने जातिसूचक गालियां देते हुए उनके साथ मारपीट की थी। इस दौरान पेट्रोल पंप मालिक ने राइफल से जान से मारने की नीयत से फायर भी किया था। मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस व एंबुलेंस उन्हें सीएचसी लाई। प्राथमिक इलाज के बाद कोतवाली गए तो वहां पुलिस ने उन्हें बिठा लिया था तथा भाजपा नेता होने के कारण पुलिस ने पेट्रोल पंप मालिक पर मुकदमा दर्ज नहीं किया था।