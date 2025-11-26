मौदहा बांध में बनेगा बुंदेलखंड का पहला 49 मेगावाट का फ्लोटिंग सौर ऊर्जा प्लांट, नेडा विभाग ने शुरू की तैयारी

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। नेडा विभाग की ओर से बहुत ही जल्द मौदहा बांध में बुंदेलखंड का पहला 49 मेगावाट का फ्लोटिंग सौर ऊर्जा प्लांट बनने वाला है। इस सौर ऊर्जा प्लांट में 49 मेगावाट बिजली तैयार होगी। प्लांट बांध के पानी में तैरता हुआ दिखाई देगा। शासन की मंशा के बाद से इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है।



नेडा विभाग के परियोजना प्रबंधक आरबी ओझा ने बताया कि शासन कि मौदहा बांध में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा का प्लांट बनाने की मंशा है। इसके लिए अभी पत्राचार शुरू हुआ है। उन्होंने बताया कि यह बुंदेलखंड का अपनी तरह का पहला प्लांट होगा। इसके बनने से मौदहा बांध और भी आकर्षक होगा। पर्यटक भी आकर्षित होंगे। जलीय जीव-जन्तुओं को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें शासन को ज्यादा धनराशि भी नहीं खर्च करनी होगी। फ्लोटिंग सौर ऊर्जा पावर प्लांट पानी की सतह पर सौर पैनल स्थापित करके बिजली उत्पन्न करने का सिस्टम है। पैनल विशेष फालो फ्लोट संरचनाओं पर लगे होते हैं, जिससे वे जलाशय, नदी या तालाब में तैरते रहते हैं और सूर्य की रोशनी को सीधे बिजली में बदलते हैं।