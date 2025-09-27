Language
    हमीरपुर में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर पलटी तेज रफ्तार कार, मां बेटे की मौत

    By Anurag Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 04:17 PM (IST)

    हमीरपुर में बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर शनिवार को एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटने से माँ-बेटे की दुखद मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना जरिया थाना क्षेत्र के पास हुई जिसमें छत्तीसगढ़ के तलविन्दर बाजवा और उनकी मां रूपरानी बाजवा की मौके पर ही जान चली गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

    हमीरपुर में हादसे में मां बेटे की मौत।

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर शनिवार की दोपहर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। जिसमें मां-बेटे की मौत हो गई। हादसा जरिया थाना क्षेत्र के पिलर नंबर 134.7 के पास हुआ।

    जरिया थाना पुलिस के मुताबिक छत्तीसगढ़ के जनपद पोरवा निवासी तलविन्दर बाजवा अपनी मां रूपरानी बाजवा के साथ चित्रकूट से पंजाब जा रहे थे। इसी दौरान वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

