हमीरपुर में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर पलटी तेज रफ्तार कार, मां बेटे की मौत

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर शनिवार की दोपहर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। जिसमें मां-बेटे की मौत हो गई। हादसा जरिया थाना क्षेत्र के पिलर नंबर 134.7 के पास हुआ।

जरिया थाना पुलिस के मुताबिक छत्तीसगढ़ के जनपद पोरवा निवासी तलविन्दर बाजवा अपनी मां रूपरानी बाजवा के साथ चित्रकूट से पंजाब जा रहे थे। इसी दौरान वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।