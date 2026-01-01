हमीरपुर में कोहरे का कहर: बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ट्रक से भिड़ी मिनी बस, गुजरात की दो महिलाओं की मौत

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। घने कोहरे के बीच करीब 125 की रफ्तार से बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर दौड़ रही यात्रियों से भरी मिनी टूरिस्ट बस सामने जा रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। इस हादसे में बस में सवार महिला व उसकी समधन की मौके पर ही मौत हो गई।

वहीं, मृतक महिला का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर यूपीडा की टीम व पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस घटना से मृतक महिलाओं के स्वजन बेहाल हैं।

गुजरात के आनंदपुर निवासी जगदीश भाई पांचाल ने बताया कि वह खेती बाड़ी और किराना स्टोर की दुकान संचालित कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। बुधवार को उनकी पत्नी 57 वर्षीय गीता पांचाल, 34 वर्षीय पुत्र सचिन, रवि और उसकी समधन गुजरात के जिला खेरा अंतर्गत महुदा निवासी 52 वर्षीय दिव्या बेन पत्नी जीतेंद्र और अन्य रिश्तेदारों के साथ मिनी बस से धार्मिक यात्रा पर निकले हुए थे।

वह विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा कर वाराणसी से उज्जैन जा रहे थे। तभी गुरुवार के तड़के सुबह करीब तीन बजे जरिया थाना अंतर्गत बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के खंड संख्या 149.5 पर करीब 125 की स्पीड से दौड़ रही तेज रफ्तार मिनी बस आगे चल रहे ट्रक में घुस गई। हादसे में मिनी बस में सवार गीता पांचाल व उसकी समधन दिव्या बेन की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची यूपीडा की टीम और पुलिस की मदद से सभी को बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया। जहां दोनों महिलाओं को मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना में मृतक गीता का 34 वर्षीय पुत्र सचिन घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है।

जरिया थाना प्रभारी दिनेश कुमार पांडेय ने बताया कि हाइड्रा मशीन की मदद से क्षतिग्रस्त बस को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया गया है। सभी घायलों को उपचार के लिए सीएचसी राठ भेजा गया है। वहीं मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।