हमीरपुर में कोहरे का कहर: बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ट्रक से भिड़ी मिनी बस, गुजरात की दो महिलाओं की मौत
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। घने कोहरे के बीच करीब 125 की रफ्तार से बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर दौड़ रही यात्रियों से भरी मिनी टूरिस्ट बस सामने जा रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। इस हादसे में बस में सवार महिला व उसकी समधन की मौके पर ही मौत हो गई।
वहीं, मृतक महिला का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर यूपीडा की टीम व पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस घटना से मृतक महिलाओं के स्वजन बेहाल हैं।
गुजरात के आनंदपुर निवासी जगदीश भाई पांचाल ने बताया कि वह खेती बाड़ी और किराना स्टोर की दुकान संचालित कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। बुधवार को उनकी पत्नी 57 वर्षीय गीता पांचाल, 34 वर्षीय पुत्र सचिन, रवि और उसकी समधन गुजरात के जिला खेरा अंतर्गत महुदा निवासी 52 वर्षीय दिव्या बेन पत्नी जीतेंद्र और अन्य रिश्तेदारों के साथ मिनी बस से धार्मिक यात्रा पर निकले हुए थे।
वह विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा कर वाराणसी से उज्जैन जा रहे थे। तभी गुरुवार के तड़के सुबह करीब तीन बजे जरिया थाना अंतर्गत बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के खंड संख्या 149.5 पर करीब 125 की स्पीड से दौड़ रही तेज रफ्तार मिनी बस आगे चल रहे ट्रक में घुस गई। हादसे में मिनी बस में सवार गीता पांचाल व उसकी समधन दिव्या बेन की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची यूपीडा की टीम और पुलिस की मदद से सभी को बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया। जहां दोनों महिलाओं को मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना में मृतक गीता का 34 वर्षीय पुत्र सचिन घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है।
जरिया थाना प्रभारी दिनेश कुमार पांडेय ने बताया कि हाइड्रा मशीन की मदद से क्षतिग्रस्त बस को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया गया है। सभी घायलों को उपचार के लिए सीएचसी राठ भेजा गया है। वहीं मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।
इस टूरिस्ट बस में कुल 11 यात्री सवार थे, जिनमें तीन बच्चे और चालक सहित नौ वयस्क शामिल हैं सभी यात्री प्रयागराज, अयोध्या और चित्रकूट के दर्शन के बाद महाकालेश्वर महादेव के दर्शन करने उज्जैन जा रहे थे।
125 किमी की रफ्तार से घने कोहरे में दौड़ रही थी मिनी बस
गुरुवार तड़के तीन बजे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे का कारण मिनी बस की अधिक स्पीड रही। घटना में घायल सचिन ने बताया कि बस की स्पीड करीब 125 किमी की रफ्तार होगी। रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद मिनी बस के परखच्चे उड़ गए। बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। अगर कोहरे में मिनी बस की रफ्तार धीमी गति से होती तो शायद यह हादसा होते से बच सकता था।
