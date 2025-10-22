हमीरपुर में पटाखे की वजह से पीपल के पेड़ के नीचे बैठे मौनियों पर मधुमक्खियों का हमला, 15 लोग घायल

Language
    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 04:34 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे मौन साधकों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में करीब 15 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया जा रहा है।

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। पटाका छुटाने से नाराज पीपल के पेड़ के नीचे बैठे मौनियों पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। जिसमें करीब 15 लोग घायल हो गए। सभी को घायलों तत्काल जिला अस्पताल लाया गया। जहां पर सभी को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। घायलों में मासूम बच्चे भी शामिल हैं। इस घटना से घटना स्थल पर मौनियों के बीच खलबली मच गई।

    सदर कोतवाली के सूरजपुर गांव निवासी ग्रामीण कुछेछा में दीवाली पर मौन चराने के लिए गए हुए थे। कुछेछा स्थित पीपल पेड़ के नीचे सभी मौनिया बैठे थे। इसी दौरान किसी ने वहां पर पटाखा छुटा दिया। जिससे पीपल के पेड़ में लगे छत्ते की मधुमक्खियों ने मौनियों पर हमला बोल दिया। घटना में सूरजपुर गांव निवासी 20 वर्षीय मोहित, 29 वर्षीय किशन कुमार, 18 वर्षीय गौरव यादव, 25 वर्षीय जितेंद्र, 12 वर्षीय अर्पित, 16 वर्षीय धनंजय, 16 वर्षीय अरुण, 14 वर्षीय दीपक, 13 वर्षीय नीरज, 24 वर्षीय सुमित, 6 वर्षीय अभिषेक, वर्षीय 48 अवधेश कुमार, 18 वर्षीय सागर तिवारी, पांच वर्षीय प्यारे, 60 वर्षीय रामस्वरूप घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पर सभी का इलाज चल रहा है। इस घटना से वहां पर खलबली मच गई। जिला अस्पताल पहुंचे मौनियों की भीड़ देख स्वास्थ्य कर्मी भी इलाज में जुट गए।