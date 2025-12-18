खेती बेचने से नाराज युवक ने उठाया आत्मघाती कदम, 3 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया
पिता द्वारा छह बीघा खेत बेच देने से नाराज इकलौते पुत्र ने आत्महत्या कर ली। युवक की पत्नी ने बताया कि उसके ससुर ने एक सप्ताह पूर्व जमीन बेच दी थी। इसी ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण हमीरपुर। सुमेरपुर में पिता द्वारा छह बीघा खेत बेच देने से नाराज इकलौते पुत्र ने निजी नलकूप में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की है। इस घटना से मृतक के स्वजन बेहाल हैं।
बरुआ गांव निवासी सत्यनारायण निषाद के पास करीब 16 बीघा खेत हैं। जिसमें तीन वर्ष पूर्व दो बीघा जमीन बेचकर अपने 34 वर्षीय पुत्र अमरीश को बोलेरो खरीदकर दी थी। अमरीश इसी को चलाकर परिवार का सहयोग करता था।
अमरीश की पत्नी पुष्पा ने बताया कि उसके ससुर सत्यनारायण ने एक सप्ताह पूर्व छह बीघा और जमीन बेच दी थी। इसी से उसके पति गुमसुम रह रहे थे। बताया कि शायद पिता की इसी हरकत से नाराज होकर उन्होंने ऐसा कदम उठाया है और अपने निजी नलकूप में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक अपने पीछे पत्नी पुष्पा देवी, पुत्री गौरी, पुत्र आदित्य व अनिकेतन को छोड़ गया है।
मृतक दो बहनों के बीच इकलौता भाई था। इस घटना से स्वजन में मातम छाया हुआ है। थानाध्यक्ष अनूप सिंह ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
