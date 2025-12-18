खेती बेचने से नाराज युवक ने उठाया आत्मघाती कदम, 3 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

संवाद सूत्र, जागरण हमीरपुर। सुमेरपुर में पिता द्वारा छह बीघा खेत बेच देने से नाराज इकलौते पुत्र ने निजी नलकूप में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की है। इस घटना से मृतक के स्वजन बेहाल हैं।

