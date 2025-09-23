Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले को मिली सौगात, गांव की सड़कों पर दौड़ेंगी 15 रोडवेज बसें, विधायक ने दिखाई हरी झंडी

    By Anurag Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 12:53 PM (IST)

    राठ में विधायक मनीषा अनुरागी और चेयरमैन श्रीनिवास बुधौलिया ने 15 रोडवेज बसों को हरी झंडी दिखाई जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा बेहतर होगी। ये बसें कई गांवों से होकर हमीरपुर महोबा बांदा कानपुर तक जाएंगी। 50 महिला परिचालकों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को परिवहन से जोड़ना है।

    prefferd source google
    Hero Image
    गांवों की सड़कों में दौड़ेंगी 15 रोडवेज बसें, विधायक ने दिखाई हरी झंडी

    जागरण  संवाददाता, हमीरपुर। विभिन्न गांवों के लिए संचालित की गई 15 बसों को राठ विधायक मनीषा अनुरागी व चेयरमैन श्रीनिवास बुधौलिया ने सोमवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान रोडवेज बस में नियुक्त की गई महिला परिचालकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान विधायक मनीषा अनुरागी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के योगी सरकार द्वारा ग्रामीणों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिन ग्रामीण क्षेत्रों में बसें न चलने के कारण ग्रामीण परिवहन सुविधा से वंचित थे, जिसको लेकर तहसील के सभी गांवों के लिए परिवहन निगम की बसों को चलाया गया है।

    जो गल्हिया, कस्बा खेड़ा, परा, पथनौड़ी, ममना, धमना, अकौना सहित ग्रामीण क्षेत्रों से होकर हमीरपुर, महोबा, बांदा, कानपुर के लिए चलाई जाएगी। डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक संतोष कुमार ने प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजनाओं को सराहा। ग्रामीण अंचलों की ओर चलने वाली सेवाओं को प्रतिदिन नियमानुसार चलाया जाएगा।

    इसके बाद रोडवेज परिसर नियुक्त की गई 50 महिला परिचालकों को विधायक व चेयरमैन ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि भरत अनुरागी, डिपो प्रभारी निखिल वर्मा, कर्मचारी संघ के संरक्षक ओपी वर्मा, अध्यक्ष इसरार मोहम्मद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज कुमार, उपाध्यक्ष शफीक खान आदि मौजूद रहे।