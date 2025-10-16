गोरखपुर में साले की शादी के बाद ससुराल जा रहे युवक की दुर्घटना में मौत, पत्नी घायल
गोरखपुर के बरगदहीं में साले की शादी से लौट रहे मुकेश कन्नौजिया की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी प्रियंका गंभीर रूप से घायल हो गईं। मीरपुर चौराहे के पास एक तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, भटहट। बरगदहीं शिव मंदिर पर साले की शादी में शामिल होने के बाद पत्नी के साथ ससुराल जा रहे बाइक सवार युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे में उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज बीआरडी मेडिकल कालेज में चल रहा है।
गुलरिहा थाना क्षेत्र के इस्लामपुर निवासी मुकेश कन्नौजिया अपने साले की शादी में शामिल होने बरगदहीं स्थित शिव मंदिर आया था। शादी संपन्न होने के बाद सोमवार को वह पत्नी प्रियंका और दो बच्चों के साथ महराजगंज के शिकारपुर स्थित ससुराल जा रहा था।
चार पहिया वाहन से उतरकर पत्नी को बाइक पर बैठाकर जैसे ही मीरपुर चौराहे के समीप पहुंचा, तभी मछली लदी तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया जबकि उसकी पत्नी प्रियंका का पैर टूट गया।
मौके पर पहुंची भटहट चौकी पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से दोनों को बीआरडी मेडिकल कालेज भेजा, जहां डाक्टरों ने मुकेश को मृत घोषित कर दिया। चौकी प्रभारी विवेक सिंह ने बताया कि दुर्घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर पिकअप को पकड़ लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे की कार्रवाई चल रही है।
