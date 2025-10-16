गोरखपुर में साले की शादी के बाद ससुराल जा रहे युवक की दुर्घटना में मौत, पत्नी घायल

संवाद सूत्र, भटहट। बरगदहीं शिव मंदिर पर साले की शादी में शामिल होने के बाद पत्नी के साथ ससुराल जा रहे बाइक सवार युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे में उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज बीआरडी मेडिकल कालेज में चल रहा है।



गुलरिहा थाना क्षेत्र के इस्लामपुर निवासी मुकेश कन्नौजिया अपने साले की शादी में शामिल होने बरगदहीं स्थित शिव मंदिर आया था। शादी संपन्न होने के बाद सोमवार को वह पत्नी प्रियंका और दो बच्चों के साथ महराजगंज के शिकारपुर स्थित ससुराल जा रहा था।

