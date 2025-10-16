Language
    मोबाइल फोन पर फ्री फायर गेम खेल रहा किशोर हुआ अचेत, डॉक्टर ने बताई ऐसी बात; सुनकर मच गई चीख पुकार

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 07:35 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एक 14 वर्षीय लड़का मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलते समय अचानक बेहोश हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और मौत का कारण दिल का दौरा बताया। डॉक्टरों के अनुसार, अत्यधिक गेमिंग के कारण लड़के पर तनाव बढ़ गया था। इस घटना से परिवार में शोक की लहर है और गेमिंग की लत के खतरों पर चर्चा हो रही है।

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। इंदिरा नगर के शिवाजीपुरम में मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेल रहा 13 वर्षीय किशोर अचेत हो गया। जानकारी होने पर परिवारीजन उसे लेकर लोहिया संस्थान पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। परिवार ने भी कोई आरोप नहीं लगाया हैं।

    सीतापुर के नीमसार स्थित ठाकुरनगर निवासी 13 वर्षीय विवेक शिवाजीपुरम में मां और तीन बहनों के साथ रहता था। बहन अंजू ने बताया कि विवेक फ्री फायर गेम का आदी था। दिन में कई घंटे गेम खेलता था। इस दौरान कुछ पूछने या कोई काम कहने पर बिगड़ जाता था। कई बार गेम खेलते-खेलते वह सो जाता था।

    बुधवार शाम चार बजे वह गेम खेल रहा था तभी बेड पर लेट गया। काफी देर तक नहीं उठा तो परिवार ने उसे जगाने का प्रयास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे अचेत देख आनन-फानन परिवारीजन उसे लेकर लोहिया संस्थान पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

    इंदिरानगर इंस्पेक्टर सुनील तिवारी के मुताबिक मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो सकेगा। लोहिया संस्थान के प्रवक्ता प्रो. भुवन चंद्र तिवारी ने बताया कि बच्चे को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। टीम ने जांच की, लेकिन संस्थान में पहुंचने से पहले ही बच्चे की मौत हो चुकी थी।

    किशोर के शव को फिलहाल लोहिया संस्थान के शव गृह में रखवाया गया है। गुरुवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस अपने स्तर से परिवारीजन से पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है।