गोरखपुर में अपने घर दीवाली मनाएंगे आवंटी, CM योगी के हाथों मिलेगा स्वामित्व पत्र

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 अक्टूबर को गोरखपुर में पाम पैराडाइज आवासीय परियोजना के अंतर्गत एलआईजी और ईडब्लूएस के 120 आवंटियों को कब्जा पत्र सौंपेंगे। जीडीए की करीब 100 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास भी होगा। असफल आवेदकों को पंजीकरण शुल्क वापस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री फ्लैटों का निरीक्षण भी करेंगे।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। देवरिया बाईपास रोड स्थित आवासीय परियोजना पाम पैराडाइज के तहत बने एलआइजी और ईडब्लूएस के 120 आवंटी अपने घर में यह दीवाली मना सकेंगे। दस अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से इन आवंटियों को कब्जा पत्र सौंपेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साथ ही गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की करीब 100 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास भी करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन पाम पैराडाइज परिसर में किया जाएगा, जिसे लेकर प्राधिकरण ने तैयारी शुरू कर दी है। प्राधिकरण पहले एक साथ अपनी 555 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण-शिलान्यास की तैयारी कर रहा था। लेकिन, दो बड़ी परियोजनाओं गोरखनाथ क्षेत्र में करीब 172 करोड़ से प्रस्तावित जीडीए की पहली बहुमंजिली आवासीय योजना कुश्मी एन्क्लेव और रेलवे स्टेशन के पास नलकूप विभाग की करीब 13.50 एकड़ भूमि पर 316.23 करोड़ रुपये से प्रस्तावित एकीकृत मंडलीय कार्यालय का शिलान्यास अब माह के आखिरी तक संभावित है।

अन्य महत्वपूर्ण कार्य जिनका मुख्यमंत्री दस अक्टूबर को लोकार्पण-शिलान्यास करेंगे उनमें रामगढ़ताल रिंग रोड फेज दो पर डेकोरेटिव लाइटें लगाना, इंदिरा बाल विहार में लाइसेंस माडल पर शापिंग कांप्लेक्स, रामगढ़ताल में एक और जेट्टी का निर्माण का शिलान्यास शामिल है।

इसी तरह अवस्थापना विकास निधि से छह वार्डों में सीसी सड़क और नाली तथा त्वरित आर्थिक विकास योजना के एक कार्य का लोकार्पण प्रस्तावित है। फ्लैट का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री गोरखपुर। कब्जा पत्र सौंपने और विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री एलआईजी और ईडब्लूएस के फ्लैट का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वह सुबह करीब 11 बजे मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल तक खातों में पहुंच जाएंगे पंजीकरण शुल्क के 47 करोड़ गोरखपुर: पाम पैराडाइज आवासी योजना के तहत सस्ते आवास की ई लाटरी में असफल हुए आवेदकों के खातों में प्राधिकरण ने पंजीकरण शुल्क लौटाना शुरू कर दिया है। प्राधिकरण का कहना है कि दो दिन यानी गुरुवार तक सभी के खातों में धनराशि पहुंच जाएगी।

पंजीकरण शुल्क के तौर पर प्राधिकरण के पास आवेदकों का करीब 47 करोड़ रुपये जमा है। एलआइजी और ईडब्लूएस के 120 फ्लैटों के लिए कुल 9,333 आवेदकों ने आवेदन किया था। 29 सितंबर को ई लाटरी कराई गई थी जिसमें 9213 आवेदक असफल रहे।

आवेदकों को एलआइजी फ्लैटों के लिए 1 लाख 8 हजार एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 54 हजार रुपये पंजीकरण धनराशि के रूप में जमा करने पड़े थे। सीनियर सिटिजन, एससी, एसटी आवेदकों के लिए यह धनराशि आधी रखी गई थी।

फ्लैटों के लिए पंजीकरण करते समय आवेदन पत्र पर जो बैंक खाता नंबर दर्ज किया गया है, प्राधिकरण उसी में पंजीकरण शुल्क लौटा रहा है। जीडीए के अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी से बैंक खाता नंबर भरने या आइएफएससी कोड डालने में त्रुटि हुई हो तो कार्यालय में संपंर्क कर उसे दुरुस्त करा लें ताकि समय से रकम की वापसी हो जाए।