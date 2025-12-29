'कामकाजी और रिटायर लोगों के लिए भी होंगी खेल स्पर्धाएं', गोरखपुर में CM योगी का बड़ा एलान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब खेल केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि कामकाजी और सेवानिवृत्त लोगों के लिए भी अलग से खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। उपनगरीय और नगरीय स्तर पर खेल स्पर्धाएं कराई जाएंगी, जिससे हर वर्ग को खेल से जोड़ने का अवसर मिलेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री सोमवार को वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित विधायक खेल स्पर्धा–2025 के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भीषण शीतलहरी के बावजूद खिलाड़ियों का उत्साह देखने लायक था। कुश्ती मुकाबले में जहां खिलाड़ी पसीना बहा रहे थे, वहीं दर्शकों का जोश भी ठंड पर भारी पड़ा।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शीतलहर को देखते हुए कक्षा 12 तक के स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद किया गया है, लेकिन खेल के प्रति लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ।

उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि सामान्य परिस्थितियों में इतनी ठंड में लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, लेकिन खेल ने सबको एक साथ जोड़ दिया। योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में गांव से लेकर जिला स्तर तक संगीत प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही स्कूल और वार्ड स्तर पर भी अगले वर्ष तक खेल प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि गोरखपुर के ताल नदौर क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम निर्माणाधीन है, जो आने वाले समय में पूर्वांचल के खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात साबित होगा। गोरखपुर महानगर की सभी संस्थाओं के साथ बैठक कर उन्हें एक-एक खेल गोद लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिसमें संसाधन संस्थाएं और सरकार मिलकर उपलब्ध कराएंगी।