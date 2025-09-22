Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    GST की नई दरें परखने खुद बाजार पहुंचे CM योगी, बोले- PM ने दशहरा में ही दे द‍िया दीपावली का तोहफा, भरपूर लाभ उठाएं

    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 07:52 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीएसटी सुधार का लाभ परखने के लिए गोरखपुर में व्यापारियों और ग्राहकों से संवाद किया। उन्होंने उत्पादों की नई जीएसटी दरें जांची और व्यापारियों से ग्राहकों को पूरा लाभ देने का वादा लिया। मुख्यमंत्री ने जीएसटी रिफार्म जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की।

    prefferd source google
    Hero Image
    गोरखनाथ क्षेत्र में दुकानदारों से जनसंपर्क करने निकले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।- पंकज श्रीवास्तव

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जीएसटी सुधार का लाभ परखने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को सड़क पर उतरे। बाजार में पदयात्रा कर व्यापारियों और ग्राहकों से संवाद किया। उत्पादों की नई जीएसटी दरें भी जांचीं। गीता होलसेल मार्ट में सीएम से प्रतिष्ठान संचालक शम्भू शाह बोले- 'केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों को कम कर टेक्सटाइल सेक्टर को फिर मजबूत कर दिया है। टैक्स की दर घटकर पांच प्रतिशत तक होने से बिक्री बढ़ेगी।'

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री ने प्रतिष्ठान में कपड़ों पर लगे मूल्य के टैग भी देखे, जिस पर जीएसटी रिफार्म से पहले और बाद के मूल्य लिखे मिले। ग्राहकों से संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने दशहरा में ही आप लोगों को दीपावली का उपहार दे दिया है, इसका भरपूर लाभ उठाएं।

    ‘जीएसटी रिफार्म जागरूकता अभियान’ का शुभारंभ करते हुए सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री सबसे पहले स्टाइल बाजार गए। प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर 'घटी जीएसटी मिला दीवाली का उपहार...खुशहाल है हर परिवार' लिखा स्टिकर लगाया। प्रतिष्ठान पर मौजूद संचालकों राजेंद्र खुराना, श्रेयांश और प्रदीप अग्रवाल से पूछा कि कपड़ों पर जीएसटी में कितनी कमी आई है। 12 से घटकर पांच प्रतिशत होने का जवाब पाकर, सीएम बोले- इससे आपका कारोबार और मजबूत होगा।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए ग्राहकों को इसका फायदा जरूर दीजिए। प्रतिष्ठान प्रबंधन ने बताया कि इसे लागू कर दिया गया है। पदयात्रा के दौरान पुष्पवर्षा कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया तथा ‘घटी जीएसटी बढ़ा व्यापार, धन्यवाद मोदी सरकार’ जैसे नारे लगाए गए। न्यू स्वीट्स पैलेस पहुंचे मुख्यमंत्री को देखते ही दुकानदार बिहारी लाल व जतिन लाल हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जीएसटी पर संवाद में व्यापारी ने ग्राहकों को पूरा लाभ देने का वादा किया।

    प्रेम मेडिकल्स पर मुख्यमंत्री ने दवाओं की कम हुई कीमतों के बारे में बात की। दुकानदार विनय प्रजापति और आकाश प्रजापति ने घटी दरों के बारे में जानकारी देते हुए आश्वस्त किया कि आज से ही इसका लाभ ग्राहकों को देने लगे हैं। 500 मीटर की पदयात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रतिष्ठानों पर दुकानदारों और गोरखनाथ मार्ग मंदिर मार्ग पर खड़े चौधरी कैफुलवरा के परिवार से जीएसटी रिफार्म पर संवाद कर स्टिकर भेंट किया। दुकानदारों से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठानों पर ‘गर्व से कहो यह स्वदेशी है’ का पोस्टर भी लगाने की अपील की।

    मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि जीएसटी रिफार्म अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। क्रयशक्ति बढ़ने से आम ग्राहक उल्लास और उमंग से पर्व-त्योहार मनाएंगे। बाजार में मजबूती आने से रोजगार भी बढ़ेगा।

    पशु तस्करों की हिंसा के शिकार युवक के स्वजन को दी पांच लाख की सहायता

    मुख्यमंत्री ने पिपराइच के महुआचाफी में पशु तस्करों का निशाना बने छात्र दीपक गुप्ता के स्वजन से भी मुलाकात की। गोरखनाथ मंदिर स्थित कार्यालय में भेंट के दौरान दीपक के पिता दुर्गेश गुप्ता, मां, भाई व अन्य स्वजन को भरोसा दिलाया कि सभी आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान शोकाकुल परिवार को पांच लाख रुपये आर्थिक सहायता का चेक भी प्रदान किया।

    यह भी पढ़ें- स्वर्ण पदक विजेता सृष्टि यादव ने योगी से मुलाकात की, CM ने भविष्य के लिए आशीर्वाद शुभकामनाएं दी