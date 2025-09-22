Language
    स्वर्ण पदक विजेता सृष्टि यादव ने योगी से मुलाकात की, CM ने भविष्य के लिए आशीर्वाद शुभकामनाएं दी

    By Rakesh Rai Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 07:33 PM (IST)

    प्रयागराज में राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक जीतने वाली गोरखपुर की सृष्टि यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गोरखनाथ मंदिर में भेंट की। सृष्टि ने एमबीए में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे। मुख्यमंत्री ने उनकी शिक्षा और भविष्य की योजनाओं पर बात की। पिता पवन यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री का आशीर्वाद पाकर परिवार गौरवान्वित है।

    टॉपर सृष्टि ने लिया मुख्यमंत्री योगी का आशीर्वाद।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। प्रयागराज में आयोजित राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में एमबीए में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से स्वर्ण पदक पाने वाली गोरखपुर की सृष्टि यादव ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की।

    उनका आशीर्वाद व मार्गदर्शन प्राप्त किया। सृष्टि अपने पिता भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री पवन यादव और मां के साथ मुख्यमंत्री का आशीर्वाद लेने पहुंची थीं।

    मुख्यमंत्री ने सृष्टि से उसके अध्ययन क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की और भविष्य की योजनाओं पर भी बात की। मुलाकात के बाद पिता पवन ने कहा कि बिटिया को मुख्यमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त होने से पूरा परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है।