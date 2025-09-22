स्वर्ण पदक विजेता सृष्टि यादव ने योगी से मुलाकात की, CM ने भविष्य के लिए आशीर्वाद शुभकामनाएं दी
प्रयागराज में राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक जीतने वाली गोरखपुर की सृष्टि यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गोरखनाथ मंदिर में भेंट की। सृष्टि ने एमबीए में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे। मुख्यमंत्री ने उनकी शिक्षा और भविष्य की योजनाओं पर बात की। पिता पवन यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री का आशीर्वाद पाकर परिवार गौरवान्वित है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।