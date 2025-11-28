Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वर्क फ्रॉम होम के नाम पर युवती को लगा चूना, साइबर ठगों ने उड़ाए 6.17 लाख रुपये

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 07:52 AM (IST)

    गोरखपुर में एक युवती वर्क फ्रॉम होम के नाम पर साइबर ठगी का शिकार हो गई। टेलीग्राम पर नौकरी के प्रस्ताव के झांसे में आकर उसने 6.17 लाख रुपये गंवा दिए। कंपनी प्रतिनिधि बनकर संपर्क करने वाले व्यक्ति ने उसे डिपॉजिट और आइटम बूस्टिंग के नाम पर मुनाफे का लालच दिया। शक होने पर अपराधियों ने उसे ग्रुप से बाहर कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पढ़ाई के साथ टेलीग्राम पर नौकरी का दिया गया था ऑफर। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। साइबर अपराधियों ने वर्क फ्राम होम के नाम पर युवती से 6.17 लाख रुपये की ठगी कर ली। पढ़ाई के साथ टेलीग्राम पर नौकरी के आफर युवती झांसे में आ गई। राप्तीनगर निवासी शिखा गुप्ता ने शाहपुर और साइबर थाने में शिकायत की। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिखा ने कहा कि संपर्क करने वाले व्यक्ति ने खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताकर वर्क फ्राम होम टास्क आफर किया और डिपाजिट कर आइटम बूस्टिंग के नाम पर अधिक मुनाफे का लालच दिया।

    भरोसा करते हुए विभिन्न बैंक खातों में कुल 6.17 लाख रुपये जमा कर दिए। जब उसने मुनाफा निकालने की कोशिश की, तो साइबर अपराधियों ने नए बहानों के साथ अतिरिक्त पैसे जमा करने का दबाव बनाया। शक होने पर उसने अपराधियों से सवाल पूछे तो उसे टेलीग्राम ग्रुप से बाहर कर दिया, फोन उठाना बंद कर दिया और उसका नंबर ब्लाक कर दिया। तब उसे समझ आया कि वह साइबर ठगी का शिकार हो चुकी है।

    यह भी पढ़ें- Gorakhpur Double Murder: बड़ी बेटी के बयान ने उलझाया, प्रापर्टी डीलर शक के दायरे में, सौतेले दामाद की तलाश तेज

    थाना प्रभारी नीरज राय ने बताया कि सात अज्ञात खाताधारकों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। साइबर विशेषज्ञों की टीम ट्रांजैक्शन, बैंक खातों की जांच कर रही है, ताकि साइबर ठगों की पहचान की जा सके।