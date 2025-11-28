वर्क फ्रॉम होम के नाम पर युवती को लगा चूना, साइबर ठगों ने उड़ाए 6.17 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। साइबर अपराधियों ने वर्क फ्राम होम के नाम पर युवती से 6.17 लाख रुपये की ठगी कर ली। पढ़ाई के साथ टेलीग्राम पर नौकरी के आफर युवती झांसे में आ गई। राप्तीनगर निवासी शिखा गुप्ता ने शाहपुर और साइबर थाने में शिकायत की। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

शिखा ने कहा कि संपर्क करने वाले व्यक्ति ने खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताकर वर्क फ्राम होम टास्क आफर किया और डिपाजिट कर आइटम बूस्टिंग के नाम पर अधिक मुनाफे का लालच दिया।

भरोसा करते हुए विभिन्न बैंक खातों में कुल 6.17 लाख रुपये जमा कर दिए। जब उसने मुनाफा निकालने की कोशिश की, तो साइबर अपराधियों ने नए बहानों के साथ अतिरिक्त पैसे जमा करने का दबाव बनाया। शक होने पर उसने अपराधियों से सवाल पूछे तो उसे टेलीग्राम ग्रुप से बाहर कर दिया, फोन उठाना बंद कर दिया और उसका नंबर ब्लाक कर दिया। तब उसे समझ आया कि वह साइबर ठगी का शिकार हो चुकी है।