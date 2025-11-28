Gorakhpur Double Murder: बड़ी बेटी के बयान ने उलझाया, प्रापर्टी डीलर शक के दायरे में, सौतेले दामाद की तलाश तेज

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मां-बेटी के हत्या की गुत्थी चार दिन बाद भी अनसुलझी है। एग्रीमेंट के मामले में बड़ी बेटी सुशीला के बदलते बयानों ने प्रापर्टी डीलर पर शक बढ़ा दिया है। वहीं एग्रीमेंट कराने में मदद करने वाले सौतेले दामाद और बेटी की भी तलाश तेज हो गई है। उधर, चालक समेत दो संदिग्धों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। गुरुवार को एक जगह लगे सीसी कैमरे के फुटेज में दो युवक भी देखे गए है। पुलिस उस फुटेज को अपने पास रख ली है।

शाहपुर के घोषीपुरवा में सोमवार देर रात हुई शांति देवी और उनकी बेटी विमला जायसवाल की हत्या कर दी गई थी। मंगलवार को जानकारी होने पर पुलिस ने शव बरामद किया। इसके बाद हत्यों की तलाश में शुरु हुई जांच में पुलिस अब तक 45 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है। आटो चालक समेत दो संदिग्ध को हिरासत में लेकर लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है।

सीसी कैमरे के फुटेज और चालक के मोबाइल फोन के सीडीआर ने उसे शक के दायरे में ला दिया है। उधर, शांति देवी की बड़ी बेटी सुशीला से बुधवार को दिन भर पुलिस ने पूछताछ की। इस दौरान उसने पहले वर्ष 2017 में प्रापर्टी का एग्रीमेंट करने की बात कही। दोबारा पूछने पर उसने वर्ष 2019 और 2020 का जिक्र किया।

साथ में उसने यह भी बताया कि एग्रीमेंट में यह लिखा गया था कि मां शांति देवी के जीवित रहने तक मकान खाली नहीं कराया जाएगा और उनके निधन के बाद विमला को लखनऊ भेजा जाएगा। इसके बाद से पुलिस ने प्रापर्टी डीलर और सुशीला को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की। जिसमें सौती बेटी डाली और उसके पति रूपेश का नाम सामने आया। अब पुलिस इन दोनों की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए उनकी तलाश कर रही है।

इसके अलावा पुलिस मोहल्ले के दुकानदारों, पड़ोसियों और मकान में रहने वाले किराएदारों से दोबारा पूछताछ की। एक ट्रैवल्स कंपनी के चालक को कुशीनगर से बुलाकर पूछताछ की गई। पुलिस का कहना है कि प्रापर्टी विवाद और एग्रीमेंट में पाई गई विसंगतियां जांच को नया मोड़ दे रही हैं। हर एंगल पर जांच जारी है। इस संबंध में सीओ गोरखनाथ रवि सिंह का कहना है कि हत्याकांड के पर्दाफाश के लिए कई एंगल पर जांच चल रही है और जल्द ही हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में होगा।