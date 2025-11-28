Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gorakhpur Double Murder: बड़ी बेटी के बयान ने उलझाया, प्रापर्टी डीलर शक के दायरे में, सौतेले दामाद की तलाश तेज

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 07:47 AM (IST)

    गोरखपुर में मां-बेटी की हत्या का मामला उलझता जा रहा है। पुलिस प्रॉपर्टी डीलर और सौतेले दामाद की तलाश कर रही है, क्योंकि बड़ी बेटी सुशीला के बयानों में विरोधाभास है। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। संपत्ति विवाद और एग्रीमेंट की विसंगतियां जांच को नया मोड़ दे रही हैं। विमला एक युवक से परेशान थी और उसने पार्षद से मदद मांगी थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    शाहपुर के घोषीपुरवा में मां-बेटी हत्याकांड। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मां-बेटी के हत्या की गुत्थी चार दिन बाद भी अनसुलझी है। एग्रीमेंट के मामले में बड़ी बेटी सुशीला के बदलते बयानों ने प्रापर्टी डीलर पर शक बढ़ा दिया है। वहीं एग्रीमेंट कराने में मदद करने वाले सौतेले दामाद और बेटी की भी तलाश तेज हो गई है। उधर, चालक समेत दो संदिग्धों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। गुरुवार को एक जगह लगे सीसी कैमरे के फुटेज में दो युवक भी देखे गए है। पुलिस उस फुटेज को अपने पास रख ली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाहपुर के घोषीपुरवा में सोमवार देर रात हुई शांति देवी और उनकी बेटी विमला जायसवाल की हत्या कर दी गई थी। मंगलवार को जानकारी होने पर पुलिस ने शव बरामद किया। इसके बाद हत्यों की तलाश में शुरु हुई जांच में पुलिस अब तक 45 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है। आटो चालक समेत दो संदिग्ध को हिरासत में लेकर लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है।

    सीसी कैमरे के फुटेज और चालक के मोबाइल फोन के सीडीआर ने उसे शक के दायरे में ला दिया है। उधर, शांति देवी की बड़ी बेटी सुशीला से बुधवार को दिन भर पुलिस ने पूछताछ की। इस दौरान उसने पहले वर्ष 2017 में प्रापर्टी का एग्रीमेंट करने की बात कही। दोबारा पूछने पर उसने वर्ष 2019 और 2020 का जिक्र किया।

    साथ में उसने यह भी बताया कि एग्रीमेंट में यह लिखा गया था कि मां शांति देवी के जीवित रहने तक मकान खाली नहीं कराया जाएगा और उनके निधन के बाद विमला को लखनऊ भेजा जाएगा। इसके बाद से पुलिस ने प्रापर्टी डीलर और सुशीला को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की। जिसमें सौती बेटी डाली और उसके पति रूपेश का नाम सामने आया। अब पुलिस इन दोनों की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए उनकी तलाश कर रही है।

    इसके अलावा पुलिस मोहल्ले के दुकानदारों, पड़ोसियों और मकान में रहने वाले किराएदारों से दोबारा पूछताछ की। एक ट्रैवल्स कंपनी के चालक को कुशीनगर से बुलाकर पूछताछ की गई।

    पुलिस का कहना है कि प्रापर्टी विवाद और एग्रीमेंट में पाई गई विसंगतियां जांच को नया मोड़ दे रही हैं। हर एंगल पर जांच जारी है। इस संबंध में सीओ गोरखनाथ रवि सिंह का कहना है कि हत्याकांड के पर्दाफाश के लिए कई एंगल पर जांच चल रही है और जल्द ही हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में होगा।

    यह भी पढ़ें- खुशखबरी: गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर AC बस सेवा भी शुरू, चार घंटे में पहुंच जाएंगे लखनऊ


    पति के साथ घर पहुंची सुशीला ने कराया पूजा-पाठ

    मां-बेटी की हत्या के बाद गुरुवार को बड़ी बेटी सुशीला पति के साथ घोषिपुरवा स्थित मकान पर पहुंची। यहां पर उसने साफ-सफाई कराने के बाद बहन और मां की आत्मा की शांति के लिए पूजा-पाठ कराया। इस दौरान पुलिस भी मकान पर पहुंची और सुशीला का बयान दर्ज किया और फिर चली गई।

    इसके बाद पुलिस उस दुकान पर पहुंची जहां विमला काम करती थी। दुकान मालिक रामानंद से पूछताछ की। जिसमें रामानंद ने बताया कि वह विमला को बहन मानता था। रक्क्षाबंधन के दिन विमला उन्हें राखी बांधती थी। उन्होंने पुलिस को कलाई में बंधी राखी भी दिखायी। इस दौरान पुलिस ने दुकान पर पिछले छह महीने में काम करने वाले लोगों का विवरण लिया। इसके बाद कई और लोगों से पूछताछ की गई।

    एक वर्ष से हिरासत में लिए गए युवक से परेशान थी विमला
    स्थानीय पार्षद मंतालाल का कहना है कि पुलिस हिरासत में लिए गए एक युवक से विमला एक वर्ष से परेशान थी। कई बार विमला ने युवक की शिकायत उनसे की थी। बताती थी कि वह मनबढ़ किस्म का है और आए दिन गाली-गलौच करता था। इसके अलावा विमला ने पार्षद से मुख्यमंत्री राहतकोष से धनराशि दिलाने की बात की थी। उसे घुटने का आपरेशन कराना था।