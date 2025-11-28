खुशखबरी: गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर AC बस सेवा भी शुरू, चार घंटे में पहुंच जाएंगे लखनऊ

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर एसी बस सेवा भी शुरू हो गई है। नई एसी बस गोरखपुर स्टेशन से सुबह 10:30 बजे से रवाना होगी, जो महज चार घंटे में लखनऊ पहुंच जाएगी। 17 नवंबर से साधारण बस सेवा चल रही है। जो नाैसढ़ में सिर्फ पांच मिनट के लिए रुकती है।

यात्रियों के रुझान को देखते हुए परिवहन निगम ने जल्द ही एक और साधारण बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। आने वाले दिनों में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर भी पर्याप्त संख्या में बसें चलाई जाएंगी।

गोरखपुर-लखनऊ लिंक एक्सप्रेस वे पर बसें खजनी, सिकरीगंज और अकबरपुर होकर चल रही हैं। लिंक एक्सप्रेस वे से होकर लखनऊ ही नहीं अकबरपुर और सुल्तानपुर की राह भी आसान हो गई है। साधारण बसों से गोरखपुर से लखनऊ की यात्रा पांच घंटे में पूरी हो रही है, वहीं एसी बसें महज चार घंटे में पहुंच रही हैं। साधारण बस गोरखपुर से सुबह 09:00 बजे प्रस्थान कर दोपहर बाद 02:00 बजे आलमबाग पहुंच रही है। आलमबाग से शाम 05:00 बजे से चलकर रात 10:00 बजे गोरखपुर वापस आएगी। गोरखपुर से आलमबाग का किराया 489.00 रुपये तथा गोरखपुर से अवध बस स्टेशन का किराया 454.00 रुपये निर्धारित है।

गोरखपुर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चन्द्र ने बताया कि लिंक एक्सप्रेस वे पर चल रही बस में यात्रियों का रुझान बढ़ा है। एक से दो दिन में एक और नई साधारण बस सेवा शुरू की जाएगी, जो गोरखपुर बस स्टेशन से सुबह आठ बजे से चलाई जाएगी। साधारण बस से लिंक एक्सप्रेस वे से होकर गोरखपुर से लखनऊ तक की यात्रा समय में दो घंटे की बचत हो रही है।