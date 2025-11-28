Language
    खुशखबरी: गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर AC बस सेवा भी शुरू, चार घंटे में पहुंच जाएंगे लखनऊ

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 07:29 AM (IST)

    गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर एसी बस सेवा शुरू हो गई है। यह बस गोरखपुर स्टेशन से सुबह 10:30 बजे चलकर 4 घंटे में लखनऊ पहुंचेगी। यात्रियों की मांग को देखते हुए परिवहन निगम जल्द ही एक और साधारण बस सेवा शुरू करेगा। एक्सप्रेसवे से लखनऊ के साथ अकबरपुर और सुल्तानपुर की यात्रा भी आसान हो गई है।

     आसान होगी अकबरपुर, सुल्तानपुर की भी राह, आने वाले दिनों में चलेंगी कई बसें। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर एसी बस सेवा भी शुरू हो गई है। नई एसी बस गोरखपुर स्टेशन से सुबह 10:30 बजे से रवाना होगी, जो महज चार घंटे में लखनऊ पहुंच जाएगी। 17 नवंबर से साधारण बस सेवा चल रही है। जो नाैसढ़ में सिर्फ पांच मिनट के लिए रुकती है।
    यात्रियों के रुझान को देखते हुए परिवहन निगम ने जल्द ही एक और साधारण बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। आने वाले दिनों में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर भी पर्याप्त संख्या में बसें चलाई जाएंगी।

    गोरखपुर-लखनऊ लिंक एक्सप्रेस वे पर बसें खजनी, सिकरीगंज और अकबरपुर होकर चल रही हैं। लिंक एक्सप्रेस वे से होकर लखनऊ ही नहीं अकबरपुर और सुल्तानपुर की राह भी आसान हो गई है। साधारण बसों से

    गोरखपुर से लखनऊ की यात्रा पांच घंटे में पूरी हो रही है, वहीं एसी बसें महज चार घंटे में पहुंच रही हैं। साधारण बस गोरखपुर से सुबह 09:00 बजे प्रस्थान कर दोपहर बाद 02:00 बजे आलमबाग पहुंच रही है। आलमबाग से शाम 05:00 बजे से चलकर रात 10:00 बजे गोरखपुर वापस आएगी। गोरखपुर से आलमबाग का किराया 489.00 रुपये तथा गोरखपुर से अवध बस स्टेशन का किराया 454.00 रुपये निर्धारित है।

    गोरखपुर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चन्द्र ने बताया कि लिंक एक्सप्रेस वे पर चल रही बस में यात्रियों का रुझान बढ़ा है। एक से दो दिन में एक और नई साधारण बस सेवा शुरू की जाएगी, जो गोरखपुर बस स्टेशन से सुबह आठ बजे से चलाई जाएगी। साधारण बस से लिंक एक्सप्रेस वे से होकर गोरखपुर से लखनऊ तक की यात्रा समय में दो घंटे की बचत हो रही है।

    लोग अधिकतम सात की जगह पांच घंटे में लखनऊ तक की यात्रा पूरी कर ले रहे हैं। जबकि, एसी बस से तीन घंटे की बचत होगी। हालांकि, साधारण बस से 40 किमी अधिक दूरी होने के लिए यात्रियों को आलमबाग तक का सामान्य से 42 रुपये अधिक किराया देना पड़ रहा है। जानकारों का कहना है कि बस्ती-अयोध्या के रास्ते चलने वाली बसें अधिकतम सात घंटे में लखनऊ पहुंचती हैं।

    दूरी तो सिर्फ 306 किमी है, लेकिन रास्ते में जगह-जगह ठहराव के चलते यात्रा में समय अधिक लग जाता है। जबकि, लिंक एक्सप्रेस वे से होकर लखनऊ की दूरी 246 किमी है। लेकिन, इस नए रूट पर ठहराव नहीं होने के चलते बस दो घंटे पहले ही लखनऊ पहुंच जा रही है। साधारण बस से गोरखपुर से लखनऊ का किराया 447 रुपये है। जबकि, लिंक एक्सप्रेस वे से 489 रुपये निर्धारित किया गया है।