    Gorakhpur Book Fair: बच्चों को लुभा रही धुलने वाली कॉपी, पसंद आ रहीं रंग-बिरंगी पुस्तकें

    By Arun Kumar Munna Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 12:14 PM (IST)

    गोरखपुर पुस्तक महोत्सव में लाइफ टाइम वाशेबल बुक्स बच्चों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन पुस्तकों को बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इन पर बनी लिखाई को गीले कपड़े से मिटाया जा सकता है। महोत्सव में विभिन्न विषयों की पुस्तकें भी उपलब्ध हैं, जिनमें बच्चे रुचि दिखा रहे हैं और अभिभावक उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं।

    गोरखपुर पुस्तक महोत्सव में उपलब्ध हैं विविध पुस्तकें। जागरण

    अरुण मुन्ना, जागरण गोरखपुर। गोरखपुर पुस्तक महोत्सव में बच्चों के बीच सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं लाइफ टाइम वाशेबल बुक्स। यह ऐसी कापियां और किताबें हैं जिन्हें बच्चे बार-बार प्रयोग कर सकते हैं। इन पुस्तकों पर बनाए गए चित्र या लिखावट को गीले कपड़े से आसानी से मिटाया जा सकता है। ये पुस्तकें बच्चों को खूब पसंद आ रही हैं।

    पुस्तक महोत्सव के स्टाल पर मौजूद विक्रेता मनीष कुमार ने बताया कि महोत्सव शुरू होने के बाद से लाइफ टाइम वाशेबल बुक्स यानी की धो-पोछकर प्रयोग में लाने वाली अब तक लगभग पांच सौ पुस्तकों- कापियों की बिक्री हो चुकी है। अभ्यास पुस्तक, गणित, गिनती, अक्षर, ड्राइंग बुक, हिंदी वर्णमाला सहित अन्य विषयों की पुस्तकें 149 रुपये से उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे बड़ी उत्सुकता से इन पुस्तकों को हाथ में लेकर देख रहे हैं और खुद चुनकर खरीद रहे हैं। उन्होंने दावा किया उच्च गुणवत्ता वाले सिंथेटिक फाइबर से बनी ये पुस्तकें काफी दिनों तक बच्चों के साथ रहती हैं।

    इसके साथ ही महोत्सव में बच्चों के लिए विविध विषयों पर आधारित पुस्तकें भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इनमें दा दा डांस, पेट में छुपी कहानियां, मोइन और राक्षस, रफ्फू की जलेबी, टिफिन दोस्त, हाथी के बच्चे, नया स्वेटर, लालू का मोबाइल, हीरा और बीरा, छोटा भीम अंग्रेजी में, शब्दों की शरारत, गुब्बारों की एकता, हवा की जिद, गणित का जादू, रोबोट की शादी, कंचों की चमक, अंग्रेजी तेनाली रामा, पक्षियों का संसार, फूलों की दुनिया, दादा-दादी, झगड़ालू मेढक, मक्कार भेड़िया और सात मेमने, बंटी के सूरज दादा तथा एलियंस की धरती पर जैसी पुस्तकें शामिल हैं।

    विक्रेता शशि चौबे ने बताया कि यह देखकर हर्ष हो रहा है कि मोबाइल फोन में उलझे रहने वाले बच्चे यहां बिक रही पुस्तकों में रुचि ले रहे हैं। अभिभावक भी अपने बच्चों को पुस्तकों के प्रति प्रोत्साहित कर रहे हैं। कक्षा चार की छात्रा आशिया अपने मामा अमन खान के साथ पुस्तकें खरीदने आई थीं। उन्होंने बताया कि यहां बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है। हर उम्र के बच्चों के लिए अलग-अलग तरह की पुस्तकें उपलब्ध हैं, जो ज्ञान के साथ मनोरंजन भी कर रही हैं।