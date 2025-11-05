Gorakhpur Book Fair: बच्चों को लुभा रही धुलने वाली कॉपी, पसंद आ रहीं रंग-बिरंगी पुस्तकें

अरुण मुन्ना, जागरण गोरखपुर। गोरखपुर पुस्तक महोत्सव में बच्चों के बीच सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं लाइफ टाइम वाशेबल बुक्स। यह ऐसी कापियां और किताबें हैं जिन्हें बच्चे बार-बार प्रयोग कर सकते हैं। इन पुस्तकों पर बनाए गए चित्र या लिखावट को गीले कपड़े से आसानी से मिटाया जा सकता है। ये पुस्तकें बच्चों को खूब पसंद आ रही हैं।



पुस्तक महोत्सव के स्टाल पर मौजूद विक्रेता मनीष कुमार ने बताया कि महोत्सव शुरू होने के बाद से लाइफ टाइम वाशेबल बुक्स यानी की धो-पोछकर प्रयोग में लाने वाली अब तक लगभग पांच सौ पुस्तकों- कापियों की बिक्री हो चुकी है। अभ्यास पुस्तक, गणित, गिनती, अक्षर, ड्राइंग बुक, हिंदी वर्णमाला सहित अन्य विषयों की पुस्तकें 149 रुपये से उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे बड़ी उत्सुकता से इन पुस्तकों को हाथ में लेकर देख रहे हैं और खुद चुनकर खरीद रहे हैं। उन्होंने दावा किया उच्च गुणवत्ता वाले सिंथेटिक फाइबर से बनी ये पुस्तकें काफी दिनों तक बच्चों के साथ रहती हैं।

