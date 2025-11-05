गोरखपुर के धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र में बनेगा नया बिजली घर, करीब साढ़े आठ करोड़ रुपये होंगे खर्च

जागरण संवाददाता, सहजनवा। ग्रेटर गीडा के रूप में विकसित किए जा रहे धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र में तमाम तरह की जरूरतों को पूरा करने के लिए उद्योगों की निर्बाध बिजली की आपूर्ति होगी। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र के लिए 20 एमबीए क्षमता का एक नया बिजली घर का निर्माण कराने जा रहा है। इस पर करीब साढ़े आठ करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।नया विद्युत उपकेंद्र बनने से उद्योगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति होगी।

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) में लगातार विकास कार्य किए जा रहे है। उद्यमियों के तरफ से जमीन की बढ़ती मांग को देखते हुए गीडा के तरफ से गोला तहसील के धुरियापार में ग्रेटर गीडा के तर्ज पर नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। गीडा की ओर से धुरियापार में दो बड़ी औद्योगिक कंपनियों को भूमि का आवंटन भी कर दिया गया है।