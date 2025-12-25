गोरखपुर: पुलिस पर जानलेवा हमले का वांछित गिरफ्तार, बिहार के रहने वाले आरोपी को आमी नदी पुल से गया दबोचा
गोरखपुर के उरुवा बाजार में पुलिस पर जानलेवा हमला करने के बाद फरार चल रहे वांछित अपराधी को खजनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बिहार के गोपालगंज का र ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, उरुवा बाजार (गोरखपुर)। पुलिस पर जानलेवा हमला कर फरार चल रहे वांछित को खजनी पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित की पहचान बिहार के गोपालगंज जनपद के मीरगंज थाना के खैरकटिया निवासी अफरुद्दीन के रूप में हुई। इसके पास से घटना में इस्तेमाल पिकअप को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपित को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।
थानेदार जयंत सिंह ने बताया कि 21 दिसंबर की रात गश्त करते हुए पुलिस टीम छताई पुल पर जांच कर रही थी। इसी दौरान गोरखपुर की तरफ से आ रही एक पिकअप को पुलिस ने रोका तो आरोपित ने पिकअप चालक सनीर अली, निवासी दुबैली नरहवा शुक्ल, जिला गोपालगंज बिहार और पांच अज्ञात के साथ मिलकर पुलिस कर्मियों को कुचलने की नीयत से गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी।
साथ ही जान से मारने की मंशा से तमंचे से फायरिंग करते हुए फरार हो गए। घटना के बाद केस दर्ज कर पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही थी। 25 दिसंबर को आरोपित के आने की सूचना पर पुलिस ने आमी नदी पुल पर घेराबंद कर गिरफ्तार कर लिया। घटना में प्रयोग की गई पिकअप को भी बरामद किया गया। पूछताछ में अन्य आरोपितों के बारे में भी जानकारी मिली है।
