सादी वर्दी में पहुंची एसओजी को बदमाश समझ ग्रामीणों ने की हाथापाई, मची अफरा-तफरी

संवाद सूत्र, पीपीगंज। सादी वर्दी में वांछित को पकड़ने पहुंची एसओजी को ग्रामीणों ने बदमाश समझ लिया, हंगामा करते हुए उनसे हाथापाई करने लगे। मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इसी बीच आरोपित वहां से फरार हो गया।

सूचना पर पहुंची पीपीगंज पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए एसओजी को वहां से हटाया। अब पुलिस फरार आरोपित की तलाश कर रही है। हालांकि इस घटना के संबंध में उच्चाधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।

यह मामला नगर पंचायत पीपीगंज के वार्ड नंबर 12 स्थित बंजारा टोला का है। यहां का एक युवक किसी अपराधिक मामले में लंबे समय से वांछित है। एसओजी की टीम उसकी तलाश में लगातार दबिश देे रही है। मंगलवार रात करीब 10 बजे टीम आरोपित के घर पहुंची और उसे पकड़ लिया। तभी शोर सुनकर आरोपित के स्वजन और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए।