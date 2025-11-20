Language
    सादी वर्दी में पहुंची एसओजी को बदमाश समझ ग्रामीणों ने की हाथापाई, मची अफरा-तफरी

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 08:48 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक गाँव में, सादी वर्दी में आई एसओजी टीम को ग्रामीणों ने बदमाश समझकर हमला कर दिया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय पुलिस ने हस्तक्षेप करके स्थिति को संभाला और ग्रामीणों को समझाया कि वे एसओजी के सदस्य हैं। पुलिस घटना की जांच कर रही है और ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सूत्र, पीपीगंज। सादी वर्दी में वांछित को पकड़ने पहुंची एसओजी को ग्रामीणों ने बदमाश समझ लिया, हंगामा करते हुए उनसे हाथापाई करने लगे। मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इसी बीच आरोपित वहां से फरार हो गया।

    सूचना पर पहुंची पीपीगंज पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए एसओजी को वहां से हटाया। अब पुलिस फरार आरोपित की तलाश कर रही है। हालांकि इस घटना के संबंध में उच्चाधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।

    यह मामला नगर पंचायत पीपीगंज के वार्ड नंबर 12 स्थित बंजारा टोला का है। यहां का एक युवक किसी अपराधिक मामले में लंबे समय से वांछित है। एसओजी की टीम उसकी तलाश में लगातार दबिश देे रही है। मंगलवार रात करीब 10 बजे टीम आरोपित के घर पहुंची और उसे पकड़ लिया। तभी शोर सुनकर आरोपित के स्वजन और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए।

    टीम के सादे कपड़ों में होने के कारण ग्रामीणों को शक हुआ और वे उन्हें बाहरी हमलावर समझ बैठे। देखते ही देखते तनाव बढ़ा और हाथापाई शुरू हो गई। हंगामे के बीच आरोपित एसओजी टीम की पकड़ से छूटकर भाग निकला। स्थिति बिगड़ते देख सूचना पर पीपीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर मामला शांत कराया।

    घटना के बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान भी चलाया, लेकिन आरोपित का पता नहीं चल सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात घर पर अचानक सादी वर्दी में पहुंचे लोगों को उन्होंने बदमाश समझा, जिससे भ्रम बढ़ा और विवाद खड़ा हो गया।

    पुलिस का कहना है कि आरोपित की तलाश तेज कर दी गई है और घटना की संपूर्ण रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही वांछित युवक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।