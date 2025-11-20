बास्केट के लिए बुक पप्पी का एसी कोच में दिखा ठाठ, ट्रेन में कौतूहल का बना विषय

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बास्केट (टोकरी) में यात्रा के लिए आरक्षित पप्पी किट्टू (शिटजू) ने थर्ड एसी बर्थ पर गोरखपुर से लखनऊ की यात्रा पूरी की। सोमवार को गोरखपुर से जम्मूतवी जा रही अमरनाथ एक्सप्रेस (12587) के कोच नंबर बी-6 के बर्थ नंबर 51 में बेडशीट और कंबल पर आराम फरमा रहा किट्टू यात्रियों के लिए कौतूहल बना रहा।

महिला यात्री ने अपनी बर्थ पर बेडशीट और कंबल बिछाकर उसे बैठाया था। वह कभी यात्रियों को देखता तो कभी बिस्किट खाने में मशगूल हो जाता। बच्चे तो उसे देखकर आनंदित थे, लेकिन महिलाएं और बुजुर्ग डरे थे कि कहीं वह छलांग लगाकर गंदगी न फैला दे। हैरत की बात है कि टिकट चेकिंग स्टाफ ने भी इसका संज्ञान नहीं लिया।

गोरखपुर में अपने मालकिन के साथ चढ़ा किट्टू लखनऊ में उतरा। उसका सीट पर बैठा वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। पुष्पागौड़ नाम की महिला यात्री ने पार्सल कार्यालय में पप्पी के लिए टिकट बुक किया था। 75 रुपये किराए में पप्पी को बास्केट में ले जाने के लिए अनुमति थी।