विदेश भेजने के नाम पर ठगी, पासपोर्ट जब्त कर युवकों से दुबई में कराया जा रहा काम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विदेश मंत्रालय की साइट पर एजेंसी को मान्यता प्राप्त होने का झांसा देकर दो युवकों से मोटी रकम वसूले गए। इसके बाद उन्हें दुबई भेज दिया गया, जहां पांसपोर्ट जब्त कर जबरन उनसे मजदूरी का काम कराया जा रहा है। पिपराइच के सोनवे गोनहरा निवासी कुसुमावती देवी और संतकबीरनगर महुली निवासी बिलइता देवी ने कैंट थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया। पुलिस ने सिंघड़िया स्थित आकाश टेक नामक संस्था के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच कर रही है।

कुसुमावती और बिलइता ने पुलिस को बताया कि उनके पुत्र क्रमश: राधे और रमानंद फर्नीचर का कार्य करते हैं और विदेश जाना चाहते थे। इसी दौरान दोनों युवकों ने सिघड़िया स्थित आकाश टेक से संपर्क किया। संस्था ने स्वयं को विदेश मंत्रालय से मान्यता प्राप्त एजेंसी बताते हुए प्रति व्यक्ति 75-75 हजार रुपये जमा कराए और उन्हें दुबई भेज दिया। दुबई पहुंचने पर युवकों को पता चला कि उन्हें तकनीकी कार्य नहीं, बल्कि सामान्य मजदूरी का काम सौंपा गया है।

विरोध करते हुए युवकों ने जब एजेंसी से संपर्क किया तो संचालक और मैनेजर ने साफ कह दिया कि, जो काम मिला है वही करो, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर कंपनी ने दोनों के पासपोर्ट अपने पास रख लिए, जिससे वे वापस नहीं लौट सकें।