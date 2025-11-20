Language
    विदेश भेजने के नाम पर ठगी, पासपोर्ट जब्त कर युवकों से दुबई में कराया जा रहा काम

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 08:24 AM (IST)

    गोरखपुर में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आकाश टेक नामक संस्था पर दो युवकों से 75-75 हजार रुपये लेकर उन्हें दुबई भेजने और वहां जबरन मजदूरी कराने का आरोप है। पीड़ितों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं। जांच में पता चला कि संस्था विदेश मंत्रालय में पंजीकृत नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

     जालसाजों ने विदेश मंत्रालय की साइट पर एजेंसी को मान्यता प्राप्त होने का दिया था झांसा। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विदेश मंत्रालय की साइट पर एजेंसी को मान्यता प्राप्त होने का झांसा देकर दो युवकों से मोटी रकम वसूले गए। इसके बाद उन्हें दुबई भेज दिया गया, जहां पांसपोर्ट जब्त कर जबरन उनसे मजदूरी का काम कराया जा रहा है। पिपराइच के सोनवे गोनहरा निवासी कुसुमावती देवी और संतकबीरनगर महुली निवासी बिलइता देवी ने कैंट थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया। पुलिस ने सिंघड़िया स्थित आकाश टेक नामक संस्था के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच कर रही है।

    कुसुमावती और बिलइता ने पुलिस को बताया कि उनके पुत्र क्रमश: राधे और रमानंद फर्नीचर का कार्य करते हैं और विदेश जाना चाहते थे। इसी दौरान दोनों युवकों ने सिघड़िया स्थित आकाश टेक से संपर्क किया। संस्था ने स्वयं को विदेश मंत्रालय से मान्यता प्राप्त एजेंसी बताते हुए प्रति व्यक्ति 75-75 हजार रुपये जमा कराए और उन्हें दुबई भेज दिया। दुबई पहुंचने पर युवकों को पता चला कि उन्हें तकनीकी कार्य नहीं, बल्कि सामान्य मजदूरी का काम सौंपा गया है।

    विरोध करते हुए युवकों ने जब एजेंसी से संपर्क किया तो संचालक और मैनेजर ने साफ कह दिया कि, जो काम मिला है वही करो, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर कंपनी ने दोनों के पासपोर्ट अपने पास रख लिए, जिससे वे वापस नहीं लौट सकें।

    महिलाओं ने कहा कि उनके बेटों को वहां मानसिक और आर्थिक दोनों तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, जबकि एजेंसी कोई सहयोग देने को तैयार नहीं है। विदेश भेजने के नाम पर संस्था ने ठगी की है और दी गई जानकारी भी झूठी है। थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि पीड़ितों की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

    मंत्रालय की साइट पर नहीं है एजेंसी का नाम
    महिलाओं ने पुलिस को बताया कि संस्था की तरफ से कोई सहयोग नहीं करने पर उन्होंने विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जांच कराई। वहां यह जानकारी मिली कि आकाश टेक नाम की कोई एजेंसी पंजीकृत ही नहीं है। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि सिंघड़िया क्षेत्र में कई फर्जी संस्थान जैसे न्यू ग्लोबल टेस्ट ट्रेनिंग सेंटर, राज ट्रेनिंग सेंटर समेत अन्य अवैध संस्थाए विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी कर रही हैं।