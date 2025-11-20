दावते-ए इस्लामी इंडिया के इज्तिमा में जुटने वाली थी 25 हजार से अधिक की भीड़, कई दिनों से चल रही थी तैयारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दावते-ए इस्लामी इंडिया के एक दिवसीय कार्यक्रम 'इज्तिमा-ए पाक' की अनुमति प्रशासन ने रद कर दी। तरकुलहां ग्राम पंचायत में मंगलवार को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में लगभग 25 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना थी। आयोजक मंडल के अध्यक्ष फरहान अत्तारी थे। कार्यक्रम के लिए प्रारंभ में सदर एसडीएम से अनुमति ली गई थी, जिसमें पांच हजार लोगों के जुटने का अनुमान बताया गया था।



पुलिस की जांच में जब भीड़ के अधिक होने की जानकारी मिली तो रविवार रात अधिकारियों ने आयोजकों को तत्काल प्रभाव से अनुमति रद करने की सूचना दी। इस कार्यक्रम के लिए कई जिलों से लोग आए थे और शहर के अलग-अलग जगहों पर ठहरते हुए कार्यक्रम की तैयारी करा रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया गया कि गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती और गोरखपुर के अलावा अन्य जिलों से करीब 40 बसों से लोग आने वाले थे। हालांकि पुलिस इस बात का खंडन कर रही है। लेकिन, आयोजक मंडल की तरफ से चार जिलों में आमंत्रण भेजे जाने की पुष्टि पूछताछ में की गई।