दावते-ए इस्लामी इंडिया के इज्तिमा में जुटने वाली थी 25 हजार से अधिक की भीड़, कई दिनों से चल रही थी तैयारी
गोरखपुर में दावते-ए इस्लामी इंडिया के 'इज्तिमा-ए पाक' कार्यक्रम को प्रशासन ने रद्द कर दिया है। कार्यक्रम में 25 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना थी, जबकि अनुमति सिर्फ 5 हजार की थी। सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने यह फैसला लिया। कार्यक्रम के लिए कई जिलों से लोग आए थे और तैयारी कर रहे थे।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दावते-ए इस्लामी इंडिया के एक दिवसीय कार्यक्रम 'इज्तिमा-ए पाक' की अनुमति प्रशासन ने रद कर दी। तरकुलहां ग्राम पंचायत में मंगलवार को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में लगभग 25 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना थी। आयोजक मंडल के अध्यक्ष फरहान अत्तारी थे। कार्यक्रम के लिए प्रारंभ में सदर एसडीएम से अनुमति ली गई थी, जिसमें पांच हजार लोगों के जुटने का अनुमान बताया गया था।
पुलिस की जांच में जब भीड़ के अधिक होने की जानकारी मिली तो रविवार रात अधिकारियों ने आयोजकों को तत्काल प्रभाव से अनुमति रद करने की सूचना दी। इस कार्यक्रम के लिए कई जिलों से लोग आए थे और शहर के अलग-अलग जगहों पर ठहरते हुए कार्यक्रम की तैयारी करा रहे थे।
बताया गया कि गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती और गोरखपुर के अलावा अन्य जिलों से करीब 40 बसों से लोग आने वाले थे। हालांकि पुलिस इस बात का खंडन कर रही है। लेकिन, आयोजक मंडल की तरफ से चार जिलों में आमंत्रण भेजे जाने की पुष्टि पूछताछ में की गई।
यह भी पढ़ें- गोरखपुर में कोचिंग के बाहर 11वीं के छात्र के अपहरण से हड़कंप, प्रेम का चक्कर पड़ा महंगा
इधर, अनुमति लेने के बाद आयोजक मंडल तेजी से कार्यक्रम की तैयारी में जुटा था, जिस आकार में पंडाल तैयार किया जा रहा था, उसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें पांच हजार से अधिक के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा आयोजकों और कार्यक्रम में शामिल होने वालों ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम का जोरशोर से प्रचार-प्रसार किया था, लेकिन प्रशासन द्वारा कार्यक्रम रद किए जाने के बाद से संबंधित सभी पोस्ट हटा दिए गए हैं।
लोगों के सवाल है कि दावते-ए इस्लामी इंडिया कार्यक्रम के लिए आयोजकों ने तरकुलहा गांव को ही क्यों चुना, अनुमति जब पांच हजार की ली तो पंडाल इतना बड़ा क्यों तैयार किया। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि एसडीएम सदर से अनुमति ली गई थी, लेकिन भीड़ ज्यादा जुटने से सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने कार्यक्रम को रद करने के लिए कहा।
---------
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।