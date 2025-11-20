गोरखपुर में कोचिंग के बाहर 11वीं के छात्र के अपहरण से हड़कंप, प्रेम का चक्कर पड़ा महंगा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बैंक रोड स्थित एक कोचिंग सेंटर के बाहर बुधवार रात आठ बजे 11वीं के छात्र का अपहरण कर लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अपहरण की खबर के बाद शहर में नाकाबंदी कर दी गई। एसपी सिटी अभिनव त्यागी और सीओ कैंट योगेंद्र सिंह मौके पर पहुंचकर तलाश में जुट गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान पुलिस को रेलवे स्टेशन के पास एक संदिग्ध कार दिखाई दी। पीछा करने पर अपहरणकर्ता बिछीया पीएसी गेट के पास कार और छात्र को छोड़कर फरार हो गए। बाद में पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।



महराजगंज के पनियरा क्षेत्र का रहने वाला छात्र शहर में रहकर पढ़ाई करता है और रोजाना बैंक रोड स्थित कोचिंग में जाता है। जांच में सामने आया कि कोचिंग में पढ़ने वाली एक लड़की से छात्र की बातचीत होती थी।

बताया गया कि लड़की के पूर्व प्रेमी को इसकी जानकारी मिल गई थी। आरोप है कि वह दो साथियों के साथ बुधवार रात कोचिंग के बाहर पहुंचा और छात्र को जबरन कार में बैठा लिया। कार में आरोपितों ने छात्र से बातचीत को लेकर पूछताछ की और गाली देते हुए थप्पड़ मारने लगे। इस पर छात्र ने शोर मचाना शुरू कर दिया।