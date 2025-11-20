गोरखपुर में कोचिंग के बाहर 11वीं के छात्र के अपहरण से हड़कंप, प्रेम का चक्कर पड़ा महंगा
गोरखपुर के बैंक रोड पर एक कोचिंग सेंटर के बाहर से 11वीं के छात्र का अपहरण हो गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शहर में नाकाबंदी कर दी। रेलवे स्टेशन के पास मिली संदिग्ध कार का पीछा करने पर अपहरणकर्ता छात्र को बिछिया पीएसी गेट के पास छोड़कर भाग गए। पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है। जांच में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बैंक रोड स्थित एक कोचिंग सेंटर के बाहर बुधवार रात आठ बजे 11वीं के छात्र का अपहरण कर लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अपहरण की खबर के बाद शहर में नाकाबंदी कर दी गई। एसपी सिटी अभिनव त्यागी और सीओ कैंट योगेंद्र सिंह मौके पर पहुंचकर तलाश में जुट गए।
इस दौरान पुलिस को रेलवे स्टेशन के पास एक संदिग्ध कार दिखाई दी। पीछा करने पर अपहरणकर्ता बिछीया पीएसी गेट के पास कार और छात्र को छोड़कर फरार हो गए। बाद में पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
महराजगंज के पनियरा क्षेत्र का रहने वाला छात्र शहर में रहकर पढ़ाई करता है और रोजाना बैंक रोड स्थित कोचिंग में जाता है। जांच में सामने आया कि कोचिंग में पढ़ने वाली एक लड़की से छात्र की बातचीत होती थी।
बताया गया कि लड़की के पूर्व प्रेमी को इसकी जानकारी मिल गई थी। आरोप है कि वह दो साथियों के साथ बुधवार रात कोचिंग के बाहर पहुंचा और छात्र को जबरन कार में बैठा लिया। कार में आरोपितों ने छात्र से बातचीत को लेकर पूछताछ की और गाली देते हुए थप्पड़ मारने लगे। इस पर छात्र ने शोर मचाना शुरू कर दिया।
यह भी पढ़ें- गोरखपुर की कैंट पुलिस ने पकड़े दो वाहन चोर, एक साथ चार घटनाओं का हो गया पर्दाफाश
आरोपित घबराकर कार सहित वहां से भाग निकले। इस बीच राहगीर द्वारा कंट्रोल रूम को जानकारी देने पर पुलिस सक्रिय हुई। एसपी सिटी व प्रभारी एसएसपी के निर्देश सभी मार्गों पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच बढ़ा दी गई। दबाव बढ़ता देख आरोपित बिछिया स्थित सुनसान सड़क पर गए, जहां पुलिस को पास आते देख पीएसी गेट के सामने कार छोड़कर फरार हो गए।
एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि छात्र को आरोपितों की कार समेत बरामद कर लिया गया है। कार भी महराजगंज की है। नंबर के आधार पर उसके मालिक तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।