गोरखपुर की कैंट पुलिस ने पकड़े दो वाहन चोर, एक साथ चार घटनाओं का हो गया पर्दाफाश

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर में वाहन चोरी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर कैंट पुलिस ने वाहन चोरी की चार घटनाओं का पर्दाफाश किया है।आरोपितों की निशानदेही पर तीन स्कूटी व एक बाइक बरामद हुई।दोपहर बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया।

सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की पहचान कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया स्थित रायगंज में रहने वाले सुधीर कुमार (हाल पता आवास विकास थाना एम्स) और नंदानगर निवासी आशीष राय के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने 25 अक्टूबर 2025 और सात जनवरी 2020 को कैंट क्षेत्र से स्कूटी चुराई थी, जबकि 21 जुलाई 2024 को पिपराइच क्षेत्र से एक और स्कूटी उठाई थी। इसके अलावा बरामद हुई बाइक को उन्होंने 30 अप्रैल 2024 को नौकायन क्षेत्र से चुराया था। दोपहर बाद में न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोनों के आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है।

देवरिया जिले के रहने वाले विद्याधर गुप्ता परिवार के साथ वसुंधरा इंक्लेव में रहते हैं।मंगलवार की सुबह वह शहर में जाने के लिए पार्किंग में पहुंचे तो देखा कि उनकी बुलेट गायब है।पहले उन्होंने आसपास तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी।