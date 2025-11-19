पारिवारिक कलह और कर्ज में डूबे व्यापारी ने फंदे से लटककर दी जान, दो दिन पहले लिखा था-अब बचा नहीं पाऊंगा खुद को

संवाद सूत्र, पीपीगंज। आर्थिक तंगी और पत्नी से चल रहे पारिवारिक विवाद में हनुमत नगर के 40 वर्षीय सराफा व्यापारी राहुल वर्मा ने फंदे से लटकर जान दे दी। मंगलवार की भोर में करीब पांच बजे राहुल अपने ही कमरे में छत की कुंडी से फंदे पर झूलते मिले। परिवार के चीखने-चिल्लाने से मोहल्ला स्तब्ध रह गया। राहुल ने दो दिन पहले ही इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट डाल आत्मघाती कदम उठाने का संकेत दिया था लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि वह सच में जान दे देगा।

राहुल वर्मा हनुमत नगर में पत्नी माया वर्मा, बेटे और छोटे परिवार के साथ रहते थे। वह गांव-गांव जाकर चांदी के गहने बेचकर जीविका चलाते थे।घर की जिम्मेदारी,कर्ज और व्यापार में चल रही मंदी से परेशान थे। उनकी पत्नी माया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, पडरौना (कुशीनगर) में शिक्षिका हैं।

परिजनों के अनुसार, पति-पत्नी के बीच आयें-दिन तकरार होती रहती थी। राहुल कुछ दिनों से बेहद टूटे हुए थे। दो दिन पहले लखनऊ से अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर आत्महत्या करने का पोस्ट डालकर इशारा भी किया, लेकिन परिवार को लगा कि वह गुस्से में ऐसा लिख रहा है।