Gorakhpur News: अफवाह और शक में ग्रामीणों ने पांच युवकों को पीटा, पुलिस कर रही जांच

गोरखपुर में अफवाह और शक के चलते दो अलग-अलग घटनाओं में ग्रामीणों ने पांच युवकों को पकड़ लिया। गुलरिहा के जंगल अयोध्या प्रसाद गांव में चार युवकों को चोर समझकर पीटा गया और पुलिस को सौंप दिया गया। वहीं पिपराइच कस्बे में एक मंदबुद्धि युवक को संदिग्ध मानकर भीड़ ने पिटाई कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अफवाह और शक के चलते मंगलवार की रात दो स्थानों पर अलग-अलग घटनाओं में ग्रामीणों ने पांच युवकों को पकड़ लिया। गुलरिहा के जंगल अयोध्या प्रसाद गांव में चार युवकों को चोर समझकर पकड़ने के बाद पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया गया। पिपराइच कस्बे के बड़ेगांव वार्ड में मंदबुद्धि युवक को संदिग्ध मानकर भीड़ ने पिटाई कर दी। दोनों घटनाओं की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपितों को अपने साथ थाने ले आयी।

गुलरिहा के जंगल अयोध्या प्रसाद गांव में मंगलवार की रात एक युवक अपने साथ आसपास के गांवों के तीन अन्य युवकों को लेकर पहुंचा। अजनबी युवकों को देखकर ग्रामीणों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। चोर-चोर की आवाज से आसपास के गांवों के लोग भी जुट गए।

ग्रामीणों ने चारों युवकों को पकड़कर पिटाई करके एक कमरे में बंद कर दिया और इसकी सूचना डायल 112 पर दी। सूचना मिलते ही सीओ गोरखनाथ, थाना प्रभारी गोरखनाथ, चिलुआताल और गुलरिहा भारी फोर्स के साथ पहुंचे और चारों युवकों को थाने ले गए। पुलिस यह जांच कर रही है कि आखिरकार उन युवकों को गांव क्यों बुलाया गया था।