    Gorakhpur News: अफवाह और शक में ग्रामीणों ने पांच युवकों को पीटा, पुलिस कर रही जांच

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 10:04 AM (IST)

    गोरखपुर में अफवाह और शक के चलते दो अलग-अलग घटनाओं में ग्रामीणों ने पांच युवकों को पकड़ लिया। गुलरिहा के जंगल अयोध्या प्रसाद गांव में चार युवकों को चोर समझकर पीटा गया और पुलिस को सौंप दिया गया। वहीं पिपराइच कस्बे में एक मंदबुद्धि युवक को संदिग्ध मानकर भीड़ ने पिटाई कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

    पिपराइच में पकड़ा गया मंदबुद्धि युवक। जागरण

     जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अफवाह और शक के चलते मंगलवार की रात दो स्थानों पर अलग-अलग घटनाओं में ग्रामीणों ने पांच युवकों को पकड़ लिया। गुलरिहा के जंगल अयोध्या प्रसाद गांव में चार युवकों को चोर समझकर पकड़ने के बाद पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया गया। पिपराइच कस्बे के बड़ेगांव वार्ड में मंदबुद्धि युवक को संदिग्ध मानकर भीड़ ने पिटाई कर दी। दोनों घटनाओं की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपितों को अपने साथ थाने ले आयी।

    गुलरिहा के जंगल अयोध्या प्रसाद गांव में मंगलवार की रात एक युवक अपने साथ आसपास के गांवों के तीन अन्य युवकों को लेकर पहुंचा। अजनबी युवकों को देखकर ग्रामीणों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। चोर-चोर की आवाज से आसपास के गांवों के लोग भी जुट गए।

    ग्रामीणों ने चारों युवकों को पकड़कर पिटाई करके एक कमरे में बंद कर दिया और इसकी सूचना डायल 112 पर दी। सूचना मिलते ही सीओ गोरखनाथ, थाना प्रभारी गोरखनाथ, चिलुआताल और गुलरिहा भारी फोर्स के साथ पहुंचे और चारों युवकों को थाने ले गए। पुलिस यह जांच कर रही है कि आखिरकार उन युवकों को गांव क्यों बुलाया गया था।

    इसी रात करीब 11 बजे पिपराइच नगर पंचायत के बड़ेगांव वार्ड में 35 वर्षीय युवक को संदिग्ध हालात में घूमते देख स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। पूछताछ में वह कुछ स्पष्ट नहीं बता पाया। गुमसुम बैठे रहने और असामान्य हरकत से लोगों को शक हुआ तो उसकी पिटाई कर दी गई।

    सूचना पर पहुंची पिपराइच पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि मंदबुद्धि युवक कस्बे में भीख मांगकर खाता है। छानबीन के बाद देर रात उसे छोड़ दिया गया। मोहल्ले के सभासद दीपक चौहान ने बताया कि युवक देर तक चुपचाप बैठा रहा और पूछने पर टालमटोल कर रहा था।