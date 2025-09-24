Language
    गोरखपुर में तेज रफ्तार इनोवा ने बाइक सवार छात्रों को मारी टक्कर, हालत गंभीर

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 10:06 AM (IST)

    गोरखपुर में रामगढ़ ताल के पास एक कार और बाइक की टक्कर में पॉलिटेक्निक के दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। ये छात्र बुद्ध पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कर रहे थे और कॉलेज जा रहे थे। दुर्घटना में घायल छात्रों योगेंद्र प्रजापति और राहुल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ से उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। दोनों छात्र देवरिया और खोराबार के रहने वाले हैं।

    हादसे में दोनों छात्र गंभीर रुप से घायल हो गए हैं। जागरण

     जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पाम पैराडाइस के सामने बुधवार की सुबह तेज रफ्तार इनोवा कार ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद अनियंत्रित कार बिजली पोल से टकरा गई, जिसके चलते आसपास के इलाकों की बिजली आपूर्ति एक घंटे तक ठप रही। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है।

    घटना में घायल छात्रों की पहचान देवरिया के इंदुपुर निवासी योगेंद्र प्रजापति और खोराबार के में रहने वाले राहुल के रूप में हुई है। दोनों गीडा स्थित बुद्धा कॉलेज में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। योगेंद्र द्वितीय वर्ष और राहुल तृतीय वर्ष के छात्र हैं।

    बुधवार की सुबह दोनों बाइक से कालेज जा रहे थे। पाम पैराडाइस के सामने सामने से आ रही इनोवा कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि दोनों छात्र उछलकर सड़क किनारे जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।

    स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस उन्हें जिला अस्पताल ले गई। टक्कर के बाद इनोवा कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली पोल से जा भिड़ी। हादसे से पोल क्षतिग्रस्त हो गया और पाम पैराडाइस, लोहिया और काशीराम आवास क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई।

    करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद बिजली विभाग ने मरम्मत कर आपूर्ति बहाल की।रामगढ़ताल थाना पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया।