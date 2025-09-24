गोरखपुर में तेज रफ्तार इनोवा ने बाइक सवार छात्रों को मारी टक्कर, हालत गंभीर

गोरखपुर में रामगढ़ ताल के पास एक कार और बाइक की टक्कर में पॉलिटेक्निक के दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। ये छात्र बुद्ध पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कर रहे थे और कॉलेज जा रहे थे। दुर्घटना में घायल छात्रों योगेंद्र प्रजापति और राहुल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ से उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। दोनों छात्र देवरिया और खोराबार के रहने वाले हैं।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पाम पैराडाइस के सामने बुधवार की सुबह तेज रफ्तार इनोवा कार ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद अनियंत्रित कार बिजली पोल से टकरा गई, जिसके चलते आसपास के इलाकों की बिजली आपूर्ति एक घंटे तक ठप रही। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना में घायल छात्रों की पहचान देवरिया के इंदुपुर निवासी योगेंद्र प्रजापति और खोराबार के में रहने वाले राहुल के रूप में हुई है। दोनों गीडा स्थित बुद्धा कॉलेज में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। योगेंद्र द्वितीय वर्ष और राहुल तृतीय वर्ष के छात्र हैं।

बुधवार की सुबह दोनों बाइक से कालेज जा रहे थे। पाम पैराडाइस के सामने सामने से आ रही इनोवा कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि दोनों छात्र उछलकर सड़क किनारे जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।