Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में सुसाइड नोट लेकर 5वीं मंजिल पर पहुंची नर्सिंग छात्रा, मचा हड़कंप

    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 04:26 PM (IST)

    गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सोमवार को बीएससी नर्सिंग की एक छात्रा सुसाइड नोट के साथ बाल रोग विभाग की पांचवीं मंजिल पर चढ़ गई जिससे सनसनी फैल गई। गुलरिहा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे समझाया और नीचे उतारा। मेरठ की रहने वाली छात्रा छुट्टी न मिलने से नाराज थी। पुलिस ने छात्रा को मेडिकल कॉलेज प्रशासन को सौंप दिया है और वह सुरक्षित है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बीआरडी मेडिकल कॉलेज की फाइल फोटो ।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कॉलेज परिसर में सोमवार की शाम को उस समय सनसनी फैल गई, जब बीएससी नर्सिंग की छात्रा सुसाइड नोट लेकर बाल रोग विभाग की पांचवीं मंजिल पर चढ़ गई। सूचना पर पहुंची गुलरिहा पुलिस के समझाने पर मेरठ की रहने वाली छात्रा नीचे उतरी। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने उसके स्वजन को सूचना देने के साथ ही अपनी निगरानी में रखा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेरठ जिले की रहने वाली छात्रा नर्सिंग कॉलेज में सातवें सेमेस्टर में पढ़ती है। सोमवार को परीक्षा समाप्त होने के बाद तीन अक्टूबर तक की छुट्टियों की घोषणा हुई थी। छात्रा ने घर जाने के लिए ट्रेन का टिकट भी बुक कर लिया था। परीक्षा खत्म होते ही वह विभाग में छुट्टी की स्वीकृति मांगने गई, लेकिन जब उसे छुट्टी नहीं मिली तो वह भड़क गई और गुस्से में मोबाइल पटक कर वहां से चली गई।

    छात्रा के अचानक लापता होने की जानकारी मिलने पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। गुलरिहा पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन चुनौती यह थी कि छात्राओं का हॉस्टल अभी निर्माणाधीन है।

    नर्सिंग छात्राएं ट्रामा सेंटर के पास नगर निगम की इमारत में बनाए गए अस्थायी छात्रावास में रहती हैं, जहां न तो सीसीटीवी कैमरे हैं और न महिला वार्डन। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखा, लेकिन छात्रा के बाहर निकलने की जानकारी नहीं मिली। इसके बाद झाड़ियों और इमारतों में खोज शुरू हुई। छात्रा के परिचितों से पूछताछ की गई और उसके एक सहपाठी को पुलिस चौकी पर बैठा लिया गया।

    छात्रा को जैसे ही सहपाठी की पूछताछ की जानकारी मिली, उसने उसी सहपाठी के मोबाइल पर फोन किया और खुद बताया कि वह बाल रोग विभाग की पांचवीं मंजिल पर है। पुलिस ने बिना समय गंवाए देर शाम उसके सहपाठी को लेकर पहुंची। समझाने-बुझाने के बाद छात्रा को सुरक्षित नीचे लाया गया। छात्रा के पास से एक सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया। बाद में छात्रा को मेडिकल कॉलेज प्रशासन को सौंप दिया गया। फिलहाल छात्रा सुरक्षित है। 

    यह भी पढ़ें- Gorakhpur News: रात में आए बाइक सवारों ने कार पर बरसाईं गोलियां, फोरेंसिक और पुलिस मौके पर पहुंची