गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में सुसाइड नोट लेकर 5वीं मंजिल पर पहुंची नर्सिंग छात्रा, मचा हड़कंप

गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सोमवार को बीएससी नर्सिंग की एक छात्रा सुसाइड नोट के साथ बाल रोग विभाग की पांचवीं मंजिल पर चढ़ गई जिससे सनसनी फैल गई। गुलरिहा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे समझाया और नीचे उतारा। मेरठ की रहने वाली छात्रा छुट्टी न मिलने से नाराज थी। पुलिस ने छात्रा को मेडिकल कॉलेज प्रशासन को सौंप दिया है और वह सुरक्षित है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कॉलेज परिसर में सोमवार की शाम को उस समय सनसनी फैल गई, जब बीएससी नर्सिंग की छात्रा सुसाइड नोट लेकर बाल रोग विभाग की पांचवीं मंजिल पर चढ़ गई। सूचना पर पहुंची गुलरिहा पुलिस के समझाने पर मेरठ की रहने वाली छात्रा नीचे उतरी। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने उसके स्वजन को सूचना देने के साथ ही अपनी निगरानी में रखा है।

मेरठ जिले की रहने वाली छात्रा नर्सिंग कॉलेज में सातवें सेमेस्टर में पढ़ती है। सोमवार को परीक्षा समाप्त होने के बाद तीन अक्टूबर तक की छुट्टियों की घोषणा हुई थी। छात्रा ने घर जाने के लिए ट्रेन का टिकट भी बुक कर लिया था। परीक्षा खत्म होते ही वह विभाग में छुट्टी की स्वीकृति मांगने गई, लेकिन जब उसे छुट्टी नहीं मिली तो वह भड़क गई और गुस्से में मोबाइल पटक कर वहां से चली गई।

छात्रा के अचानक लापता होने की जानकारी मिलने पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। गुलरिहा पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन चुनौती यह थी कि छात्राओं का हॉस्टल अभी निर्माणाधीन है। नर्सिंग छात्राएं ट्रामा सेंटर के पास नगर निगम की इमारत में बनाए गए अस्थायी छात्रावास में रहती हैं, जहां न तो सीसीटीवी कैमरे हैं और न महिला वार्डन। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखा, लेकिन छात्रा के बाहर निकलने की जानकारी नहीं मिली। इसके बाद झाड़ियों और इमारतों में खोज शुरू हुई। छात्रा के परिचितों से पूछताछ की गई और उसके एक सहपाठी को पुलिस चौकी पर बैठा लिया गया।