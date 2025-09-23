Gorakhpur News: रात में आए बाइक सवारों ने कार पर बरसाईं गोलियां, फोरेंसिक और पुलिस मौके पर पहुंची

गोरखपुर में बाइक सवार बदमाशों ने एक कार पर फायरिंग की। पट्टीदार की कार को निशाना बनाया गया। रात में दो बाइक पर सवार होकर बदमाश पहुंचे और तीन गोलियां चलाईं। गोली चलने की आवाज सुनकर चालक संजय की नींद खुल गई लेकिन तब तक हमलावर भाग चुके थे। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंच कर छानबीन की है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बड़हलगंज के मऊ बुजुर्ग गांव में सोमवार की रात बाइक सवार बदमाशों ने दरवाजे पर खड़ी वैगन आर कार को निशाना बनाकर तीन गोली चलाई और फरार हो गए। संयोग से कोई हताहत नहीं हुआ। वारदात की सूचना पर फोरेंसिक टीम के साथ पहुंची बड़हलगंज थाना पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

कार को बनाया बदमाशाें ने निशाना अखिलेश उर्फ नन्हें दुबे ने बताया कि उनके दरवाजे पर उनके पट्टीदार रमाशंकर दुबे की कार खड़ी थी। देर रात दो बाइक सवार युवक आए और कार पर फायरिंग कर दी। गोली चलने की आवाज सुनकर उनके चालक संजय नींद खुल गई। वह बाहर निकला तो देखा कि बाइक सवार हमलावर भाग रहे थे।

रात में दो बाइक से पहुंचे थे बदमाश, जांच व तलाश में जुटी पुलिस अखिलेश ने बताया कि रात में विंध्याचल से लौटे और थकान के कारण गहरी नींद में सोए हुए थे। सुबह उठने पर घटना की जानकारी पुलिस को दी। मिली। जिसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचित किया।