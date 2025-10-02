Dussehra 2025: भगवान राम के तीर चलाते ही धू-धूकर जलने लगा रावण का पुतला, दिया अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश

गोरखपुर में विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। बर्डघाट रामलीला मैदान में भगवान श्रीराम ने रावण के पुतले का दहन किया जो अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। भगवान राम की विजय शोभायात्रा निकाली गई जिसमें माता सीता और लक्ष्मण भी शामिल थे। रामलीला में कुंभकर्ण वध के बाद रावण और राम के बीच युद्ध का मंचन हुआ जिसमें राम ने रावण का वध किया।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विजयदशमी पर्व परंपरागत रूप से श्रद्धा के साथ गुरुवार को मनाया गया। विजयदशमी के दिन बर्डघाट रामलीला मैदान में भगवान श्रीराम ने जैसे ही तीर चलाया, रावण का पुतला धू-धू कर जलने लगा। रावण वध अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश दे गया। पुतले में आग लगते ही दर्शकों ने जयघोष किया।

