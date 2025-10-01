गोरखपुर में धूमधाम से निकलेगी विजयादशमी शोभायात्रा, विसर्जन की तैयारी पूरी

गोरखपुर में विजयादशमी शोभायात्रा और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गोरखनाथ मंदिर से शोभायात्रा निकलेगी जिसके मार्ग पर तोरण द्वार बनाए गए हैं। शहर में प्रतिमा विसर्जन के लिए पाँच कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं ताकि सुरक्षित और व्यवस्थित विसर्जन हो सके। नगर निगम ने सफाई और सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विजयादशमी शोभायात्रा और मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन संबंधित नगर निगम ने अपनी सारी तैयारी पूरी कर ली है। कुल पांच कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। वहीं, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर मंदिर होते हुए रामलीला मैदान तक शोभायात्रा मार्ग पर तोरण द्वार बनाने समेत सारे कार्य भी पूरे कर लिए गए हैं।

दरअसल दो अक्टूबर को विजयादशमी मनाया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर मंदिर होते हुए रामलीला मैदान तक शाम चार बजे परंपरागत विजयादशमी शोभायात्रा निकाली जाएगी। विजयादशमी शोभायात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए नगर निगम ने गोरखनाथ ओवरब्रिज के पास, मुख्य मार्ग, ओची राम, लोहार गली और मानसरोवर मंदिर पर कुल पांच तोरण द्वार बनाए गए हैं।

इसके साथ ही शोभायात्रा रूट पर रोशनी के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। नालों के स्लैब को विभिन्न रंगों से रंगा गया है। वहीं, सड़कों की मरम्मत का काम भी पूरा कर लिया गया है। शोभायात्रा रूट पर लगे ट्रांसफार्मरों को बैनर से ढंकने, 26 स्थानों पर सड़कों के डिवाइडर के बीच खुले स्थानों को बंद करने, नालों के स्लैब को रंगने और सड़क मरम्मत का कार्य शीघ्र पूरा कर लिया गया है।

विजयादशमी शोभायात्रा मार्ग पर वार्ड के सफाई कर्मचारियों के अलावा तकरीबन 100 अन्य सफाई कर्मचारियों को लगाया गया है। सुपरवाइजर और जोनल अधिकारियों के द्वारा लगातार मानिटरिंग की जा रही है। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल भी शोभा यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर चुके हैं। उनके निर्देशानुसार सभी कार्यों को तेजी से तकरीबन पूरा किया जा चुका है।

अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने कहा कि नगर निगम की ओर से यह प्रयास किया जा रहा है कि इस बार की शोभायात्रा पूर्व वर्षों से अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित हो। विजयादशमी शोभायात्रा से लेकर विसर्जन तक के सारे कार्य तक पूरे कर लिए गए हैं।