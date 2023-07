Vande Bharat: नौ जुलाई से गोरखपुर से लखनऊ के बीच नियमित चलने लगेगी वंदे भारत, सवा चार घंटे में तय होगा सफर

सात जुलाई को प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन के बाद आठ कोच वाली नियमित वंदे भारत बस्ती और अयोध्या में ही रुकेगी। मनकापुर के लेवल क्रासिंग पर ट्रेन का ऑपरेशनल ठहराव दिया गया है। यह ट्रेन गोरखपुर से लखनऊ तक की यात्रा सवा चार घंटे में पूरी कर लेगी। वंदे भारत ट्रेन से लोग सुबह लखनऊ पहुंचकर रात तक गोरखपुर वापस भी आ जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात जुलाई को करेंगे आठ कोच वाली नियमित वंदे भारत का उद्घाटन।

Your browser does not support the audio element.

HighLights सप्ताह में सिर्फ छह दिन चलेगी ट्रेन शनिवार को होगी सफाई- धुलाई और मरम्मत

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। पूर्वोत्तर रेलवे की पहली वंदे भारत ट्रेन नौ जुलाई से गोरखपुर से लखनऊ (उत्तर रेलवे) के बीच नियमित चलने लगेगी। 22549/22559 नंबर की वंदे भारत ट्रेन सप्ताह में सिर्फ छह दिन ही चलाई जाएगी। शनिवार को गोरखपुर स्थित न्यू वाशिंग पिट में इस ट्रेन की सफाई-धुलाई और मरम्मत होगी। रेलवे बोर्ड की अनुमति के बाद रेलवे प्रशासन ने इस ट्रेन के संचालन, रूट, ठहराव और समय सारिणी की अधिसूचना जारी कर दी है। पीएम मोदी सात जुलाई को करेंगे उद्घाटन सात जुलाई को प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन के बाद आठ कोच वाली नियमित वंदे भारत बस्ती और अयोध्या में ही रुकेगी। यात्री इन स्टेशनों के काउंटरों से टिकट बुक कर सकेंगे। मनकापुर के लेवल क्रासिंग पर ट्रेन का ऑपरेशनल ठहराव दिया गया है। यह ट्रेन गोरखपुर से लखनऊ तक की यात्रा सवा चार घंटे में पूरी कर लेगी। वंदे भारत ट्रेन श्रीराम नगरी अयोध्या की राह आसान तो करेगी ही, लोग सुबह लखनऊ पहुंचकर रात तक गोरखपुर वापस भी आ जाएंगे। रेलवे प्रशासन ने मंगलवार को इस ट्रेन का सफल परीक्षण पूरा कर लिया। ट्रायल के दौरान यह ट्रेन 18 मिनट पहले 03:57 घंटे में ही गोरखपुर से लखनऊ पहुंच गई थी। शाम 07: 15 बजे वापस चलकर रात 11.25 बजे समय से गोरखपुर लौट आई थी। नियमित चलने वाली वंदे भारत की समय सारिणी 22549 नंबर की ट्रेन गोरखपुर से सुबह 06:05 बजे रवाना होकर 06:52 बजे बस्ती, 08:15 बजे अयोध्या और 10:20 बजे लखनऊ पहुंचेगी।

22559 नंबर की ट्रेन लखनऊ से शाम 07:15 बजे रवाना होकर रात 09:13 बजे अयोध्या, 10:30 बजे बस्ती और 11:25 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। प्लेटफार्म नंबर नौ से नियमित चलेगी वंदे भारत वंदे भारत ट्रेन का नियमित संचालन प्लेटफार्म नंबर नौ से ही होगा। जानकारों का कहना है कि यह ट्रेन प्लेटफार्म नंबर नौ से न्यू वाशिंग पिट पर आसानी से आवागमन कर लेगी। प्लेटफार्म नंबर एक या दो पर आवागमन के दौरान अन्य ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो जाएगा। स्टेशन प्रबंधन ने प्लेटफार्म नौ से इस ट्रेन को संचालित करने की तैयारी शुरू कर दी है।

Edited By: Vinay Saxena