वॉलीबॉल नेशनल चैंपियनशिप के लिए गोरखपुर के उत्कर्ष का चयन, पहले भी अपने खेल से दिखा चुके हैं कमाल
गोरखपुर के उत्कर्ष का वॉलीबॉल नेशनल चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है। उत्कर्ष ने पहले भी अपने खेल से कमाल दिखाया है। उनके इस चयन से गोरखपुर में खुशी की लह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। वॉलीबॉल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए गोरखपुर के उत्कर्ष श्रीवास्तव का चयन हुआ है। उत्कर्ष उत्तर प्रदेश की टीम से खेलेंगे। टीम के चयन के लिए 10 दिसंबर को कानपुर में ट्रायल हुआ था।
उत्कर्ष इसके पहले भी राष्ट्रीय विद्यालयी वॉलीबॉल अंडर-17 प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम से राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम उप विजेता रही थी। उत्कर्ष वर्तमान में एमपी इंटर कॉलेज गोरखपुर में अध्ययनरत हैं।
16 से 21 दिसंबर तक राजस्थान में होने वाली प्रतियोगिता में देश की प्रमुख टीमें भाग लेंगी। उत्कर्ष इससे पहले कई प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में खेल चुके हैं। वह लिब्रोपोजीशन में खेलते हैं। वह विशेष रक्षात्मक खिलाड़ी हैं। सर्विस रिसीव कर रक्षात्मक पासिंग में माहिर हैं। लिब्रो को आमतौर पर टीम का सबसे अच्छा पासर और डिफेंडर माना जाता है।
यह भी पढ़ें- गोरखपुर की बेटी आकांक्षा का भारतीय वॉलीबॉल टीम में चयन, चीन में दिखाएंगी जलवा
उत्कर्ष के चयन पर उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल संघ के उपाध्यक्ष वीएनमिश्रा, एमपी इंटर कॉलेज के खेल शिक्षक अभय प्रताप सिंह, वॉलीबॉल कोच बृजेश यादव, देवेश यादव आदि ने बधाई दी है।
