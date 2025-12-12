वॉलीबॉल नेशनल चैंपियनशिप के लिए गोरखपुर के उत्कर्ष का चयन, पहले भी अपने खेल से दिखा चुके हैं कमाल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। वॉलीबॉल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए गोरखपुर के उत्कर्ष श्रीवास्तव का चयन हुआ है। उत्कर्ष उत्तर प्रदेश की टीम से खेलेंगे। टीम के चयन के लिए 10 दिसंबर को कानपुर में ट्रायल हुआ था। उत्कर्ष इसके पहले भी राष्ट्रीय विद्यालयी वॉलीबॉल अंडर-17 प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम से राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम उप विजेता रही थी। उत्कर्ष वर्तमान में एमपी इंटर कॉलेज गोरखपुर में अध्ययनरत हैं।

