Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर की बेटी आकांक्षा का भारतीय वॉलीबॉल टीम में चयन, चीन में दिखाएंगी जलवा

    By Prabhat Pathak Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 07:52 AM (IST)

    गोरखपुर की आकांक्षा भारतीय वॉलीबॉल टीम में चुनी गई हैं, जिससे पूरे शहर में खुशी की लहर है। आकांक्षा चीन में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण उन्होंने यह स्थान हासिल किया। उनके परिवार और गोरखपुर के लोग उनकी इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    वॉलीबाल खिलाड़ी आकांक्षा पांडेय। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जनपद की प्रतिभाशाली वॉलीबॉल खिलाड़ी आकांक्षा पांडेय का चयन अंडर-15 स्कूल इंडिया वॉलीबॉल टीम में हो गया है। अब वह दो दिसंबर को रांची से शांगलू (चीन) के लिए रवाना होंगी, जहां चार से 15 दिसंबर तक आयोजित विश्व वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टीम में चयन से पूर्व आकांक्षा 24 अक्टूबर से झारखंड इंडोर स्टेडियम, रांची में प्रशिक्षण ले रही थीं। प्रशिक्षण के उपरांत 18 नवंबर को हुए अंतिम चयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उन्होंने भारतीय टीम में जगह पक्की की और गोरखपुर व प्रदेश का मान बढ़ाया।

    शहर की बिछिया कालोनी की रहने वाली आकांक्षा वर्तमान में में डीबी इंटर कॉलेज में कक्षा नौंवी की छात्रा हैं। आकांक्षा के चयन की खबर से जिले के वॉलीबॉल खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई। खेल प्रेमियों व खिलाड़ियाें ने रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में मिठाई बांटकर और पटाखे फोड़कर खुशी व्यक्त की।

    छात्रा आकांक्षा की इस उपलब्धि पर वॉलीबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारी सुनील तिवारी, बैजनाथ मिश्र, शंभूनाथ तिवारी, डीके शाही, श्रीकुमार मिश्र, रविंद्र दूबे, अजय राय, रमेश राय, शिवम सौरभ मिश्र, श्याम नारायण शुक्ला, आरएसओ आले हैदर, आज़ाद सिंह, कोच वृजेश यादव, कोच हमजा खान, मु.अकरम, चंद्रविजय सिंह, जनार्दन सिंह, अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी रोली पाठक, रीवा शाही, धर्मेंद्र सिंह, रिया त्रिपाठी, मालविका द्विवेदी समेत विभिन्न खेल संगठनों के पदाधिकारियों, कोच, खिलाड़ियों ने बधाई व शुभकामनाएं दी।