गोरखपुर की बेटी आकांक्षा का भारतीय वॉलीबॉल टीम में चयन, चीन में दिखाएंगी जलवा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जनपद की प्रतिभाशाली वॉलीबॉल खिलाड़ी आकांक्षा पांडेय का चयन अंडर-15 स्कूल इंडिया वॉलीबॉल टीम में हो गया है। अब वह दो दिसंबर को रांची से शांगलू (चीन) के लिए रवाना होंगी, जहां चार से 15 दिसंबर तक आयोजित विश्व वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी।

टीम में चयन से पूर्व आकांक्षा 24 अक्टूबर से झारखंड इंडोर स्टेडियम, रांची में प्रशिक्षण ले रही थीं। प्रशिक्षण के उपरांत 18 नवंबर को हुए अंतिम चयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उन्होंने भारतीय टीम में जगह पक्की की और गोरखपुर व प्रदेश का मान बढ़ाया।

शहर की बिछिया कालोनी की रहने वाली आकांक्षा वर्तमान में में डीबी इंटर कॉलेज में कक्षा नौंवी की छात्रा हैं। आकांक्षा के चयन की खबर से जिले के वॉलीबॉल खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई। खेल प्रेमियों व खिलाड़ियाें ने रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में मिठाई बांटकर और पटाखे फोड़कर खुशी व्यक्त की।