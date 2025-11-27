UPI से बिजली बिल का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के लिए 'नया सिरदर्द', खाते से रुपये कटे, बिजली निगम को नहीं मिले

दुर्गेश त्रिपाठी, गोरखपुर। बिजली निगम में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआइ) से भुगतान करने वाले उपभोक्ता फंसते जा रहे हैं। उपभोक्ताओं के खाते से रुपये कट जा रहे हैं लेकिन बिजली निगम के खाते में रुपये नहीं जमा हो रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं का बिजली का बिल अपडेट नहीं हो पा रहा है। बिल अपडेट न होने से कई उपभोक्ताओं का कनेक्शन भी कट रहा है। बिजली निगम के अभियंता भी परेशान हैं लेकिन इस तकनीकी खामी का समाधान अभी किसी के पास नहीं है। करोड़ों रुपये फंसने के बाद भी बिजली निगम प्रबंधन ने अब तक यूपीआइ से भुगतान तत्काल रोकने की दिशा में भी कोई पहल नहीं की है।

बिजली बिल का भुगतान कैश, चेक, आरटीजीएस और यूपीआइ के माध्यम से किया जा सकता है। यूपीआइ का चलन बढ़ने से इन दिनों सबसे ज्यादा भुगतान इसी माध्यम से हो रहा है। उपभोक्ता के मोबाइल फोन पर संदेश आता है और वह यूपीआइ से बिजली बिल का भुगतान कर देते हैं। कई उपभोक्ताओं ने भुगतान को आटो मोड में कर दिया है।

इससे बिल बनते ही उनके बैंक खाते से यूपीआइ के माध्यम से रुपये का भुगतान हो जाता है। यह व्यवस्था ठीक चल रही थी लेकिन 10 दिन पहले इसमें दिक्कत आयी। यूपीआइ से भुगतान करने के बाद भी कई दिनों तक बिजली निगम के खाते में रुपये नहीं पहुंचे। इससे उपभोक्ता को बिजली का बिल बकाया दिखता है।

परेशान उपभोक्ताओं ने अभियंताओं से संपर्क किया तो उन्होंने जांच कराई। पता चला कि उपभोक्ता के बैंक खाते से रुपये कट गए हैं लेकिन यह रुपये बिजली निगम के खाते में नहीं आ रहे हैं। तब से रोजाना बिजली निगम के कार्यालयों में लोग शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं।