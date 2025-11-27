UPI से बिजली बिल का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के लिए 'नया सिरदर्द', खाते से रुपये कटे, बिजली निगम को नहीं मिले
गोरखपुर में बिजली बिल का यूपीआई से भुगतान करने वाले उपभोक्ता परेशान हैं क्योंकि उनके खाते से पैसे कट रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग के खाते में जमा नहीं हो रहे। इससे बिल अपडेट नहीं हो पा रहा है और उपभोक्ताओं को कनेक्शन कटने का डर सता रहा है। अभियंता इस तकनीकी खामी का समाधान ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक कोई हल नहीं निकला है।
दुर्गेश त्रिपाठी, गोरखपुर। बिजली निगम में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआइ) से भुगतान करने वाले उपभोक्ता फंसते जा रहे हैं। उपभोक्ताओं के खाते से रुपये कट जा रहे हैं लेकिन बिजली निगम के खाते में रुपये नहीं जमा हो रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं का बिजली का बिल अपडेट नहीं हो पा रहा है। बिल अपडेट न होने से कई उपभोक्ताओं का कनेक्शन भी कट रहा है। बिजली निगम के अभियंता भी परेशान हैं लेकिन इस तकनीकी खामी का समाधान अभी किसी के पास नहीं है। करोड़ों रुपये फंसने के बाद भी बिजली निगम प्रबंधन ने अब तक यूपीआइ से भुगतान तत्काल रोकने की दिशा में भी कोई पहल नहीं की है।
बिजली बिल का भुगतान कैश, चेक, आरटीजीएस और यूपीआइ के माध्यम से किया जा सकता है। यूपीआइ का चलन बढ़ने से इन दिनों सबसे ज्यादा भुगतान इसी माध्यम से हो रहा है। उपभोक्ता के मोबाइल फोन पर संदेश आता है और वह यूपीआइ से बिजली बिल का भुगतान कर देते हैं। कई उपभोक्ताओं ने भुगतान को आटो मोड में कर दिया है।
इससे बिल बनते ही उनके बैंक खाते से यूपीआइ के माध्यम से रुपये का भुगतान हो जाता है। यह व्यवस्था ठीक चल रही थी लेकिन 10 दिन पहले इसमें दिक्कत आयी। यूपीआइ से भुगतान करने के बाद भी कई दिनों तक बिजली निगम के खाते में रुपये नहीं पहुंचे। इससे उपभोक्ता को बिजली का बिल बकाया दिखता है।
परेशान उपभोक्ताओं ने अभियंताओं से संपर्क किया तो उन्होंने जांच कराई। पता चला कि उपभोक्ता के बैंक खाते से रुपये कट गए हैं लेकिन यह रुपये बिजली निगम के खाते में नहीं आ रहे हैं। तब से रोजाना बिजली निगम के कार्यालयों में लोग शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं।
टाउनहाल खंड के अधिशासी अभियंता अंकित कुमार ने कहा कि यूपीआइ से भुगतान में दिक्कत हो रही है लेकिन रुपये कुछ दिनों बाद आ जा रहे हैं। उपभोक्ताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है।
यह भी पढ़ें- नाइलिट से प्रशिक्षित युवाओं को सीएम के हाथों मिलेगा प्रमाण पत्र, गीडा का तीन दिवसीय स्थापना दिवस समारोह 29 से
रुपये जमा कर दिया, बिल अपडेट नहीं हो रहा
शाहपुर के उपभोक्ता राहुल सिंह ने कहा कि बिजली बिल का नियमित भुगतान करता हूं। जैसे ही मोबाइल फोन नंबर पर संदेश आता है, यूपीआइ के माध्यम से रुपये भेज देता हूं। पहले 24 घंटे के अंदर बिल अपडेट हो जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। 15 नवंबर को बिल का भुगतान किया हूं लेकिन अब तक बकाया ही दिख रहा है।
पूछने पर पता चल रहा है कि रुपये जल्द ही बिजली निगम के खाते में आ जाएंगे। मोहद्दीपुर के दिनेश यादव ने कहा कि रुपये जमा करने के बाद भी बकायेदार बताया जा रहा है। डर है कि बकाया देख स्मार्ट मीटर से बिजली का कनेक्शन न कट जाए। अभियंताओं को कोई जानकारी भी नहीं है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।