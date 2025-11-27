नाइलिट से प्रशिक्षित युवाओं को सीएम के हाथों मिलेगा प्रमाण पत्र, गीडा का तीन दिवसीय स्थापना दिवस समारोह 29 से

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गीडा का तीन दिवसीय 36वां स्थापना दिवस समारोह 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। 29 नवंबर को गीडा स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। मुख्यमंत्री गीडा की तरफ से लगाए जा रहे राज्य स्तरीय व्यापार मेला का भी शुभारंभ करेंगे। इस दौरान नाइलिट से प्रशिक्षित युवाओं को सीएम के हाथों प्रमाण पत्र मिलेगा।

मुख्यमंत्री के दिशानिर्देश पर गीडा द्वारा स्थानीय युवाओं के कौशल विकास के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इलेक्ट्रानिक्स एंड इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी (नाइलिट) के साथ गीडा द्वारा एमओयू हस्ताक्षरित कर 9,280 वर्गमीटर का कैंपस उपलब्ध कराया है। अभी तक मशीन लर्निंग, जावा प्रोग्रामिंग, ट्रिपल सी, ओ लेवल, नेटवर्क बेसिक्स जैसे 13 पाठ्यक्रमों में 817 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। गीडा के स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री के हाथों नाइलिट गीडा केंद्र से प्रशिक्षित पांच युवाओं को प्रमाण पत्र वितरण किया जाना प्रस्तावित है।



6139 करोड़ रुपये का होगा निवेश, 11 हजार से अधिक को मिलेगा रोजगार

गीडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अनुज मलिक के मुताबिक स्थापना के 36वें स्थापना वर्ष में गीडा ने वर्तमान वर्ष में कुल 8 लाख 71 हजार 841 वर्गमीटर क्षेत्रफल में 116 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन निवेशकों को किया है। इस भूमि आवंटन के सापेक्ष करीब 6139 करोड़ रुपये का निवेश और 11072 रोजगार सृजन प्रस्तावित है।

आवंटित किए गए भूखंडों में से पांच निवेशकों को आवंटन पत्र का वितरण गीडा स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हाथों किया जाएगा। इसके साथ ही 134 करोड़ 15 लाख रुपये की निवेश वाली 38 इकाइयों का शिलान्यास तथा 123 करोड़ 82 लाख रुपये के निवेश से तैयार 33 इकाइयों का लोकार्पण भी सीएम के हाथों होना भी प्रस्तावित है। लोकार्पण और शिलान्यास वाली इन इन औद्योगिक इकाइयों से 27 सौ से अधिक लोगों के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे।



फ्लैटेड फैक्ट्री से सृजित होंगे एक हजार नए रोजगार

गीडा द्वारा छोटे उद्यमियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 10,800 वर्गमीटर क्षेत्रफल में विशेष रुप से प्लग एंड प्ले उद्योगों के लिए जी 3 बहुमंजिला संरचना में फ्लैटेड फैक्ट्री काम्प्लेक्स का विकास किया जा रहा है।