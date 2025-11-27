Gorakhpur News: झाड़ियों में मिला चार दिन से लापता अधेड़ का शव, हत्या की आशंका से सनसनी

संवाद सूत्र, बेलीपार। चार दिन पहले घर से निकले अधेड़ का शव गीडा थाना के डेहरा गांव के झाड़ियों में मिला। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। शव की पहचान बेलीपार थाना के सेवई निवासी रामकृपाल के रूप में हुई। वह मामापार में रहने वाले पट्टीदार की बेटी की शादी में जाने के लिए घर से निकले थे।

मौके पर पहुंचे स्वजन ने हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरु कर दी है। डेहरा ग्रामीणों के अनुसार सुबह करीब आठ बजे झाड़ियों में औंधे मुंह पड़े व्यक्ति को देख उन्हें लगा कि कोई बेहोश है, लेकिन नजदीक जाकर देखने पर मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ। इसकी सूचना तुरंत गीडा पुलिस को दी गई।