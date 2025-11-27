Language
    Gorakhpur News: झाड़ियों में मिला चार दिन से लापता अधेड़ का शव, हत्या की आशंका से सनसनी

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 08:28 AM (IST)

    बेलीपार के रामकृपाल का शव गीडा के डेहरा गांव में मिला, वे चार दिन पहले लापता हो गए थे। वह एक शादी समारोह में शामिल होने निकले थे। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। रामकृपाल 2020 में प्रधानी का चुनाव भी लड़ चुके थे।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सूत्र, बेलीपार। चार दिन पहले घर से निकले अधेड़ का शव गीडा थाना के डेहरा गांव के झाड़ियों में मिला। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। शव की पहचान बेलीपार थाना के सेवई निवासी रामकृपाल के रूप में हुई। वह मामापार में रहने वाले पट्टीदार की बेटी की शादी में जाने के लिए घर से निकले थे।

    मौके पर पहुंचे स्वजन ने हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरु कर दी है। डेहरा ग्रामीणों के अनुसार सुबह करीब आठ बजे झाड़ियों में औंधे मुंह पड़े व्यक्ति को देख उन्हें लगा कि कोई बेहोश है, लेकिन नजदीक जाकर देखने पर मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ। इसकी सूचना तुरंत गीडा पुलिस को दी गई।

    उधर, पुलिस की सूचना पहुंचे स्वजन रामकृपाल का शव देख रो-रोकर बेहाल हो गए। स्वजन ने बताया कि रामकृपाल रविवार को सब्जी खरीदकर घर लौटे थे। शाम करीब छह बजे वे पट्टीदार राजाराम पाल की बेटी की शादी में जाने के लिए निकले थे। लेकिन, वे न तो विवाह समारोह में पहुंचे और न ही रात में घर लौटे। चार दिनों तक उनकी कोई जानकारी नहीं मिली।

    यह भी पढ़ें- Gorakhpur Double Murder: ऑटो चालक समेत दो संदिग्ध हिरासत में, जांच के दायरे में बड़ी बेटी भी

    मोबाइल फोन भी बंद था। बुधवार सुबह शव मिलने की सूचना मिली। रामकृपाल वर्ष 2020 में ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़े चुके थे, जिसमें वह हार गए थे। इनके तीन बेटे है रामआशीष पाल, रामसिंह पाल और जासिंह पाल।

    तीनों बेटों ने आरोप लगाया कि उनके पिता की हत्या कर शव फेंका गया है। थाना प्रभारी अश्वनी पांडेय ने बताया कि मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। घटनास्थल के आसपास लगे सीसी कैमरे का फुटेज देखा जा रहा है।