UP Weather Update: कड़ाके की ठंड और कोहरे के साये में होगी नए साल की सुबह, पढ़िए IMD का ताजा रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। Aaj Ka Mausam: दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ठंड का प्रभाव चरम पर पहुंचेगा। कोल्डे-डे व कोल्ड वेब का क्रम शुरू हो जाएगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। कोहरे का प्रभाव भी बढ़ेगा। शहर में भी घने कोहरे से मुकाबला करना पड़ेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यानी नए साल की सुबह कड़ाके की ठंड के बीच कोहरे के साये में होगी। नए साल का जश्न मनाने के लिए हमें ठंड से बचने की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। यह पूर्वानुमान है मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय का, गणितीय अध्ययन के आधार पर। मौसम विज्ञानी इसका कारण भी बता रहे हैं। लानीना की बने रहने की स्थिति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

मौसम विज्ञानी ने बताया कि अध्ययन के मुताबिक सुबह से दोपहर तक चलने वाली पुरुवा हवा कोहरे का कारण बनेगी। दोपहर बाद पश्चिमोत्तर के पहाड़ों की ठंड पछुआ हवा के सहारे पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आएगी और गोरखपुर सहित समूचे पूर्वांचल का तापमान गिराएगी। ठंड बढ़ाएगी।

इसकी शुरुआत 25 दिसंबर से ही हो जाएगी। दिसंबर समाप्त होने तक इसका चरम रूप सामने आएगा। जनवरी के पहले सप्ताह में घने कोहरे के चलते धूप पर विराम रहेगा। ऐसे में दिन में भी ठंड से राहत नहीं मिलेगी। रात तो बेहद सर्द रहेगी।