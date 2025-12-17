Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Weather Update: कड़ाके की ठंड और कोहरे के साये में होगी नए साल की सुबह, पढ़िए IMD का ताजा रिपोर्ट

    By Rakesh Rai Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 07:40 AM (IST)

    UP Weather Today: गोरखपुर में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ठंड का प्रभाव बढ़ेगा। मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय के अनुसार, कोल्डे-डे व कोल्ड वेब का क्रम शुर ...और पढ़ें

    Hero Image

    कोहरे में टहलती युवतियां। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। Aaj Ka Mausam: दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ठंड का प्रभाव चरम पर पहुंचेगा। कोल्डे-डे व कोल्ड वेब का क्रम शुरू हो जाएगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। कोहरे का प्रभाव भी बढ़ेगा। शहर में भी घने कोहरे से मुकाबला करना पड़ेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यानी नए साल की सुबह कड़ाके की ठंड के बीच कोहरे के साये में होगी। नए साल का जश्न मनाने के लिए हमें ठंड से बचने की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। यह पूर्वानुमान है मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय का, गणितीय अध्ययन के आधार पर। मौसम विज्ञानी इसका कारण भी बता रहे हैं। लानीना की बने रहने की स्थिति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

    मौसम विज्ञानी ने बताया कि अध्ययन के मुताबिक सुबह से दोपहर तक चलने वाली पुरुवा हवा कोहरे का कारण बनेगी। दोपहर बाद पश्चिमोत्तर के पहाड़ों की ठंड पछुआ हवा के सहारे पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आएगी और गोरखपुर सहित समूचे पूर्वांचल का तापमान गिराएगी। ठंड बढ़ाएगी।

    इसकी शुरुआत 25 दिसंबर से ही हो जाएगी। दिसंबर समाप्त होने तक इसका चरम रूप सामने आएगा। जनवरी के पहले सप्ताह में घने कोहरे के चलते धूप पर विराम रहेगा। ऐसे में दिन में भी ठंड से राहत नहीं मिलेगी। रात तो बेहद सर्द रहेगी।

    उधर मंगलवार को पूरे दिन धूप निष्प्रभावी रही। कोहरे के चलते धूप की लाचारी में अधिकतम तापमान में बीते दिन के मुकाबले करीब तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। यह 25.5 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 22.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया।

    यह भी पढ़ें- UP Weather Today: यूपी के 65 जिलों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड! छाएगा ऐसा घना कोहरा 10 मीटर भी देखना होगा मुश्किल

    मौसम विज्ञानी के अनुसार ऐसा ऊपरी वायुमंडल में चल रही पुरुवा हवा कारण हुआ। यह वायुमंडलीय परिस्थिति अगले तीन-चार दिन तक बनी रहेगी। ऐसे में कोहरे के चलते धूप खुल कर नहीं निकलने पाएगी। अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकार्ड किया जाएगा। न्यूनतम तापमान पर इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकार्ड होगा।