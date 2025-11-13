गोरखपुर में बदला मौसम का मिजाज, तापमान में गिरावट, IMD का अलर्ट जारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मौसम में बदलाव का असर दिखने लगा है। दिन में हल्की धूप और रात में ठंड का अहसास बढ़ गया है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन तापमान में गिरावट का क्रम जारी रहेगा। अनुमान है कि नवंबर से जनवरी तक तापमान सामान्य से एक से दो डिग्री सेल्सियस कम रहेगा।

स्थानीय मौसम विज्ञानी टीबी सिंह ने बताया कि उत्तर-पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बना हुआ है। इसी कारण अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वर्षा की कोई संभावना नहीं है, लेकिन हवा ठंडक को और बढ़ाएंगी।