गोरखपुर के इस इलाके में कल से आठ रूट पर तीन महीने के लिए डायवर्जन, यहां देखें पूरा शेड्यूल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अमृत 2.0 कार्यक्रम के तहत गोरखपुर में सीवरेज व्यवस्था मजबूत करने के लिए हुमायूंपुर तिराहा से गोरखनाथ थाने तक ट्रेंचलेस विधि से सीवर लाइन बिछाने का काम जल्द शुरू होगा। उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) ने 14 नवंबर से शुरू कर 13 फरवरी 2026 तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए ट्रैफिक डायवर्जन की सुविधा उपलब्ध होगी।

यह कार्य गोरखपुर सीवरेज योजना जोन सी, पार्ट-2 का हिस्सा है। लगभग 950 मीटर लंबी यह सीवर लाइन ट्रेंचलेस विधि से डाली जाएगी, जिससे सड़कों को कम से कम नुकसान होगा और नागरिकों को असुविधा कम होगी। निर्माण अवधि लगभग तीन महीने रहने की संभावना है। कार्य के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था की गई है।

जल निगम की टीम ने बुधवार से ही चिह्नित वैकल्पिक मार्गों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। अधिशासी अभियंता पंकज कुमार ने एसपी ट्रैफिक को 8 वैकल्पिक मार्ग सुझाए हैं। निर्माण के दौरान मुख्य मार्ग का एक लेन यातायात के लिए खुला रहेगा। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग, जलकल और विद्युत विभाग से भी समन्वय स्थापित किया है। ताकि कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की पाइपलाइन या अंडरग्राउंड केबल को नुकसान न पहुंचे। उन्होंने यातायात पुलिस से अपील की है कि डायवर्जन रूटों की की स्वीकृति के साथ रूटों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाए ताकि आवागमन सुचारू बना रहे।



इन रास्तों से होगा ट्रैफिक डायवर्जन