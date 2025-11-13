गोरखपुर के इस इलाके में कल से आठ रूट पर तीन महीने के लिए डायवर्जन, यहां देखें पूरा शेड्यूल
गोरखपुर में अमृत 2.0 योजना के तहत हुमायूंपुर तिराहा से गोरखनाथ थाने तक सीवर लाइन बिछाई जाएगी। 14 नवंबर से शुरू होकर फरवरी 2026 तक चलने वाले इस कार्य के दौरान यातायात परिवर्तन किया जाएगा। जल निगम ने वैकल्पिक मार्गों को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया है। नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है ताकि सीवरेज व्यवस्था में सुधार हो सके।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अमृत 2.0 कार्यक्रम के तहत गोरखपुर में सीवरेज व्यवस्था मजबूत करने के लिए हुमायूंपुर तिराहा से गोरखनाथ थाने तक ट्रेंचलेस विधि से सीवर लाइन बिछाने का काम जल्द शुरू होगा। उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) ने 14 नवंबर से शुरू कर 13 फरवरी 2026 तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए ट्रैफिक डायवर्जन की सुविधा उपलब्ध होगी।
यह कार्य गोरखपुर सीवरेज योजना जोन सी, पार्ट-2 का हिस्सा है। लगभग 950 मीटर लंबी यह सीवर लाइन ट्रेंचलेस विधि से डाली जाएगी, जिससे सड़कों को कम से कम नुकसान होगा और नागरिकों को असुविधा कम होगी। निर्माण अवधि लगभग तीन महीने रहने की संभावना है। कार्य के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था की गई है।
जल निगम की टीम ने बुधवार से ही चिह्नित वैकल्पिक मार्गों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। अधिशासी अभियंता पंकज कुमार ने एसपी ट्रैफिक को 8 वैकल्पिक मार्ग सुझाए हैं। निर्माण के दौरान मुख्य मार्ग का एक लेन यातायात के लिए खुला रहेगा। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग, जलकल और विद्युत विभाग से भी समन्वय स्थापित किया है। ताकि कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की पाइपलाइन या अंडरग्राउंड केबल को नुकसान न पहुंचे। उन्होंने यातायात पुलिस से अपील की है कि डायवर्जन रूटों की की स्वीकृति के साथ रूटों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाए ताकि आवागमन सुचारू बना रहे।
इन रास्तों से होगा ट्रैफिक डायवर्जन
- गोरखनाथ थाने के पीछे की सड़क से जाहिदाबाद रोड होते हुए गोरखनाथ मंदिर के गेट नंबर 2 तक।
- जनसेवा केंद्र से वजीराबाद होते हुए जाहिदाबाद रोड से गोरखनाथ मंदिर गेट नंबर 2 तक।
- साइबर पाइंट (एसबीआइ ग्राहक सेवा केंद्र) से दिग्विजयनगर रोड, जमुनिया बाग, जाहिदाबाद रोड होते हुए मंदिर गेट नंबर 2 तक।
- डीपी ज्वेलर्स से होते हुए दिग्विजयनगर मार्ग तक।
- यूनियन बैंक एटीएम से जनप्रिय विहार कालोनी, शिव मंदिर, जमुनिया बाग होते हुए जाहिदाबाद रोड तक।
- जगेश्वर पासी चौराहा से खरे चौक होते हुए गोरखनाथ ओवरब्रिज तक।
- बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहक सेवा केंद्र से सिंधी कालोनी रोड होते हुए गोरखनाथ रोड तक।
- अमर हैंडलूम सेंटर, यादव टोला से हाजी फार्म हाउस और सिंधी कालोनी रोड होकर गोरखनाथ रोड तक।
पार्षद और अधिशासी अभियंता की अपील
पार्षद ऋषि मोहन वर्मा और जल निगम नगरीय के अधिशासी अभियंता पंकज कुमार ने नागरिकों से अपील की है कि निर्धारित डायवर्जन मार्गों का उपयोग करें, अनावश्यक रूप से बाधित क्षेत्र में न जाएं और कार्यस्थल के आसपास सुरक्षा चिन्हों व बैरिकेडिंग का पालन करें। तीन माह की इस असुविधा के बाद गोरखपुर की सीवरेज व्यवस्था और सड़क सुरक्षा दोनों में सुधार देखने को मिलेगा।
