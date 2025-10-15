UP Weather Today: गोरखपुर में शुष्क हुई हवा, पड़ने लगी ओस, ठंड ने दी दस्तक

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ठंड के मौसम ने पांव पसार लिया है। गर्मी पर अपना प्रभाव बढ़ा दिया है। वातावरण में इसका असर दिखने लगा है। वायुमंडल में आर्द्रता का प्रतिशत कम हो रहा है, जिसके चलते हवा शुष्क हो गई है। शाम ढलते के साथ ही ओस पड़ने लगी है।

सूर्य से दूरी बढ़ने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज होने लगी है। बीते तीन दिन में न्यूनतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। तीन दिन पहले तक 21 डिग्री सेल्सियस के पार रिकार्ड होने वाला न्यूनतम तापमान गिरकर 17 डिग्री सेल्सियस के करीब आ गया है।

मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय के अनुसार तापमान में गिरावट का क्रम जारी रहेगा। आने वाले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकार्ड होगा। अधिकतम तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास सिमट कर रह जाएगा। रात और सुबह में धुंध होगी।