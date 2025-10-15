12वीं की छात्रा अनुष्का बनीं एक दिन की थानेदार, कुर्सी पर बैठते ही किया ये काम
गोरखपुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत 12वीं की छात्रा अनुष्का यादव को एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनाया गया। अनुष्का ने शिकायतों का निस्तारण किया और थाने के कामकाज को समझा। उन्हें महिला हेल्प डेस्क और अन्य अनुभागों की जानकारी दी गई। पुलिस ने महिलाओं को उनके अधिकारों और हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी बताया। अनुष्का ने पुलिस सेवा में जाने की इच्छा जताई।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मिशन शक्ति अभियान के तहत मंगलवार को सर्वहितकारी कन्या इंटर कालेज, बिछिया की कक्षा 12 की छात्रा अनुष्का यादव को एक दिन के लिए थाना प्रभारी (इंस्पेक्टर) बनाया गया।इस दौरान अनुष्का ने थाने पर शिकायत लेकर आए लोगों की बातें सुनीं और निस्तारण के निर्देश दिए।
अनुष्का ने थाना प्रभारी नीरज राय के साथ बैठकर थाने की कार्यप्रणाली को करीब से देखा और समझा कि शिकायतें कैसे दर्ज की जाती हैं, मालखाने, जीडी और अन्य रजिस्टरों का संचालन किस तरह होता है।थाना प्रभारी ने उन्हें थाने के विभिन्न प्रकोष्ठों का भ्रमण कराया और महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति कक्ष और रजिस्टर सेक्शन की जानकारी दी।
इस मौके पर उपस्थित कालेज की छात्राओं को भी बताया गया कि पुलिस किस तरह समाज में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।अनुष्का यादव ने कहा आज का दिन मेरे जीवन का सबसे यादगार दिन रहा।
पुलिस का काम केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि समाज में भरोसा और सुरक्षा का माहौल बनाना भी है। मैं चाहती हूं कि आगे चलकर पुलिस सेवा में जाकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करूं।इस दौरान मिशन शक्ति टीम मौजूद रही।
बेटियों को बताए गए अधिकार और हेल्पलाइन नंबर
मिशन शक्ति अभियान के तहत जिले के सभी थानों पर मंगलवार को पुलिस ने स्कूल,कालेज,और सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं और छात्राओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा कानूनों और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी।
टीम ने घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पाक्सो एक्ट, बाल विवाह प्रतिषेध कानून समेत कई प्रावधानों को सरल भाषा में समझाया।महिला हिंसा से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 1090, 112, 1076, 1098, 181, 1930, 102 और 108 जैसे हेल्पलाइन नंबर साझा किए गए।कार्यक्रम में पंपलेट वितरित कर बेटियों को आत्मरक्षा और आत्मविश्वास का संदेश दिया गया।
