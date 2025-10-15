12वीं की छात्रा अनुष्का बनीं एक दिन की थानेदार, कुर्सी पर बैठते ही किया ये काम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मिशन शक्ति अभियान के तहत मंगलवार को सर्वहितकारी कन्या इंटर कालेज, बिछिया की कक्षा 12 की छात्रा अनुष्का यादव को एक दिन के लिए थाना प्रभारी (इंस्पेक्टर) बनाया गया।इस दौरान अनुष्का ने थाने पर शिकायत लेकर आए लोगों की बातें सुनीं और निस्तारण के निर्देश दिए।

अनुष्का ने थाना प्रभारी नीरज राय के साथ बैठकर थाने की कार्यप्रणाली को करीब से देखा और समझा कि शिकायतें कैसे दर्ज की जाती हैं, मालखाने, जीडी और अन्य रजिस्टरों का संचालन किस तरह होता है।थाना प्रभारी ने उन्हें थाने के विभिन्न प्रकोष्ठों का भ्रमण कराया और महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति कक्ष और रजिस्टर सेक्शन की जानकारी दी।